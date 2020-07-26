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Эксперт-политолог из Украины рассказал о технологиях организаторов протестов
27.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в который раз доказали: не ждите чуда от цветных революций. Говоря простым языком, ломать - не строить. Отрезвление приходит быстро, а та самая лучшая жизнь, которой зазывали на баррикады, так и продолжает маячить где-то в тумане.
Удивительно, но с Майдана прошло не так много времени, и свежи еще в памяти кадры горящего Киева, однако белорусам уже пытаются навязать схожий сценарий. Открыто используя технологии, прописанные политтехнологами в разных странах.
Отдельные участники избирательной гонки даже не пытаются составить предвыборную программу: мол, голосуйте - потом разберемся. Вместо этого предлагают избирателям, разделяющим взгляды, обозначать себя белой лентой. Инструмент не новый, использовался уже в России и Украине. Для чего выделять себя из толпы и разделять общество на своих и чужих? Об этом мы спросили по скайпу у одного из самых известных экспертов-политологов в Украине Руслана Бортника.
Руслан Бортник, глава Украинского института анализа и менеджмента политики: "Это всегда технология. Широкими массами она воспринимается не критично, как что-то нормальное, а организаторами протеста она используется как технология. Также, как военными используется униформа. Белые ленты, кстати, - это очень такой российский пример, я бы сказал. Мы помним белоленточные акции в свое время в России. Но в Украине в 2004 году использовались оранжевые ленточки всеми протестующими. А в 2014 году использовались ленточки в цвете национального флага или красно-черные.
Человек, который надел тот или иной символ, уже становится полноценным участником акции. Когда протест надевает униформу - это признак того, что организаторы считают, что они уже достаточно сильны для этой уличной демонстрации. И их достаточно много, и необходимо переходить к новому этапу, скажем так, цветных революций или протестов, которые предусматривают уже физические столкновения, блокирования и другие способы силового давления на власть, на общественное мнение".
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Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в...
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