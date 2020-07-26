ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперт-политолог из Украины рассказал о технологиях организаторов протестов

27.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в который раз доказали: не ждите чуда от цветных революций. Говоря простым языком, ломать - не строить. Отрезвление приходит быстро, а та самая лучшая жизнь, которой зазывали на баррикады, так и продолжает маячить где-то в тумане. 

Удивительно, но с Майдана прошло не так много времени, и свежи еще в памяти кадры горящего Киева, однако белорусам уже пытаются навязать схожий сценарий. Открыто используя технологии, прописанные политтехнологами в разных странах. 

Отдельные участники избирательной гонки даже не пытаются составить предвыборную программу: мол, голосуйте - потом разберемся. Вместо этого предлагают избирателям, разделяющим взгляды, обозначать себя белой лентой. Инструмент не новый, использовался уже в России и Украине. Для чего выделять себя из толпы и разделять общество на своих и чужих? Об этом мы спросили по скайпу у одного из самых известных экспертов-политологов в Украине Руслана Бортника. 



Руслан Бортник, глава Украинского института анализа и менеджмента политики: "Это всегда технология. Широкими массами она воспринимается не критично, как что-то нормальное, а организаторами протеста она используется как технология. Также, как военными используется униформа. Белые ленты, кстати, - это очень такой российский пример, я бы сказал. Мы помним белоленточные акции в свое время в России. Но в Украине в 2004 году использовались оранжевые ленточки всеми протестующими. А в 2014 году использовались ленточки в цвете национального флага или красно-черные. 

Человек, который надел тот или иной символ, уже становится полноценным участником акции.  Когда протест надевает униформу - это признак того, что организаторы считают, что они уже достаточно сильны для этой уличной демонстрации. И их достаточно много, и необходимо переходить к новому этапу, скажем так, цветных революций или протестов, которые предусматривают уже физические столкновения, блокирования и другие способы силового давления на власть, на общественное мнение". 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что ж, эхо Майдана в Украине еще не скоро забудут, да и забудут ли в принципе - тоже большой вопрос. Пропитанные протестной романтикой события в центре Киева в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Интервью губернатора Гомельской области о реабилитации постчернобыльских земель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика