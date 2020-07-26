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Об эволюции фармацевтической отрасли - новая серия проекта "Сделано"

27.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые горизонты открывает и наша фармацевтическая отрасль. 14 новых инвестпроектов - это ближайшая перспектива. Впрочем, отдельного взгляда достоин и тот путь, который Беларусь в производстве лекарств сделала за два десятилетия.

В 90-е у нас было всего два завода. Сегодня - почти четыре десятка современных производств. Белорусские лекарства завоевывают рынки и работают на обеспечение собственной фармбезопасности. Об эволюции отрасли, в становлении которой было место модернизации предприятий, ставке на импортозамещение и ныне - на производство собственных субстанций, новая серия проекта Агентства теленовостей "Сделано".

Белорусские лекарства лечат пациентов в разных уголках планеты: от стран Персидского залива до Австралии. Их используют более чем в трех десятках стран.

Трудно представить, но еще в 2008-м Беларусь тратила на импорт лекарств до полумиллиарда долларов в год. Теперь более половины - свое, белорусское. Как раз тот случай, когда смело можно сказать: "Сделано".

 
Теги: Новости
 
 
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Новые горизонты открывает и наша фармацевтическая отрасль. 14 новых инвестпроектов - это ближайшая перспектива. Впрочем, отдельного взгляда достоин и тот путь,...
 
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