|
Об эволюции фармацевтической отрасли - новая серия проекта "Сделано"
27.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые горизонты открывает и наша фармацевтическая отрасль. 14 новых инвестпроектов - это ближайшая перспектива. Впрочем, отдельного взгляда достоин и тот путь, который Беларусь в производстве лекарств сделала за два десятилетия.
В 90-е у нас было всего два завода. Сегодня - почти четыре десятка современных производств. Белорусские лекарства завоевывают рынки и работают на обеспечение собственной фармбезопасности. Об эволюции отрасли, в становлении которой было место модернизации предприятий, ставке на импортозамещение и ныне - на производство собственных субстанций, новая серия проекта Агентства теленовостей "Сделано".
Белорусские лекарства лечат пациентов в разных уголках планеты: от стран Персидского залива до Австралии. Их используют более чем в трех десятках стран.
Трудно представить, но еще в 2008-м Беларусь тратила на импорт лекарств до полумиллиарда долларов в год. Теперь более половины - свое, белорусское. Как раз тот случай, когда смело можно сказать: "Сделано".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые горизонты открывает и наша фармацевтическая отрасль. 14 новых инвестпроектов - это ближайшая перспектива. Впрочем, отдельного взгляда достоин и тот путь,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)