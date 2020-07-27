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Дожди, грозы и жара. Все о погоде в Бресте на неделе
27.07.2020 06:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а с четверга дожди и жара уйдут из города — и наконец установится комфортная солнечная погода, сообщает
В понедельник будет переменная облачность. Утром будет +24°С, днем столбик термометра поднимется до +28°С. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 65%.
Во вторник будет облачно. Утро будет жарким, до +26°С. Возможен дождь. Во второй половине дня осадки маловероятны, а воздух прогреется до +29°С.
В среду будет переменная облачность. Возможны дожди с грозами. Утром столбик термометра поднимется до +25°С. Днем будет на два градуса теплее.
С четверга температура пойдет на спад. Осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +23°С.
В пятницу будет +22°С.
Хорошей нам рабочей недели, друзья!
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С четверга дожди и жара уйдут из города, установится комфортная солнечная погода.
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