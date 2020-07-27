Дожди, грозы и жара. Все о погоде в Бресте на неделе

Источник материала: Tut.by

Начало новой рабочей недели в Бресте будет ненастным, а с четверга дожди и жара уйдут из города — и наконец установится комфортная солнечная погода, сообщает AccuWeather .





В понедельник будет переменная облачность. Утром будет +24°С, днем столбик термометра поднимется до +28°С. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков — 65%.

Во вторник будет облачно. Утро будет жарким, до +26°С. Возможен дождь. Во второй половине дня осадки маловероятны, а воздух прогреется до +29°С.

В среду будет переменная облачность. Возможны дожди с грозами. Утром столбик термометра поднимется до +25°С. Днем будет на два градуса теплее.

С четверга температура пойдет на спад. Осадки не прогнозируются, воздух прогреется до +23°С.

В пятницу будет +22°С.

Хорошей нам рабочей недели, друзья!

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