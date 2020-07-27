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Кому и почему мешает спокойная Беларусь? Зачем белорусов пытаются затащить на улицы? Разберемся в "Понятной политике"
27.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротестные кейсы, разные по географии, но такие похожие по сценариям. Разберем акции в Минске, Москве и Гонконге. Что общего в индустрии протестов и как дирижируют массами с помощью мессенджеров? Покажем технологии и методы авторов уличных авантюр. От белой ленточки до погрома и революции. Кому и почему мешает спокойная Беларусь? И главное - зачем белорусов пытаются затащить на улицы? Разберемся в
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Кому и почему мешает спокойная Беларусь? Зачем белорусов пытаются затащить на улицы? Разберемся в "Понятной политике"
Протестные кейсы, разные по географии, но такие похожие по сценариям. Разберем акции в Минске, Москве и Гонконге. Что общего в индустрии протестов и как дирижируют...
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