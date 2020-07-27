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Июль прощается дождями. Погода в Витебске на неделе
27.07.2020 06:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе станет теплее, но дожди в Витебске в прогнозе
В понедельник и вторник — до 26 градусов тепла. Дождь с грозой.
В среду +23…25°С, днем облачно с прояснениями, к вечеру дождь.
В четверг будет ясное утро, днем на небе появятся облака, а к вечеру соберутся тучи, пойдет дождь. До +22°С.
В пятницу прогнозируют осадки, ветер и температуру +18…20°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На этой неделе станет теплее, но дожди в прогнозе pogoda.by все равно каждый день.
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