Июль прощается дождями. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе станет теплее, но дожди в Витебске в прогнозе pogoda.by все равно каждый день.





В понедельник и вторник — до 26 градусов тепла. Дождь с грозой.

В среду +23…25°С, днем облачно с прояснениями, к вечеру дождь.

В четверг будет ясное утро, днем на небе появятся облака, а к вечеру соберутся тучи, пойдет дождь. До +22°С.

В пятницу прогнозируют осадки, ветер и температуру +18…20°С.

Хорошей вам недели, друзья!

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