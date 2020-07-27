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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается прием документов в вузы Основной этап вступительной кампании в самом разгаре - третий день студенты подают документы в вузы страны. Всего в этом году двери открыты в 50 высших учебных...

Основной этап вступительной кампании в самом разгаре - третий день студенты подают документы в вузы страны. Всего в этом году двери открыты в 50 высших учебных заведениях страны. Готовить специалистов будут по 380 специальностям.Напомним, заявления на бюджет принимают до 31 июля, на платную форму обучения - до 15 августа. На бюджетные места студентов зачислят не позднее 11 августа, для обучения на платной основе - до 17. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Всего в высшие учебные заведения страны примут 55 тысяч студентов, половину из них - на бюджетную форму обучения.