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В Беларуси продолжается прием документов в вузы

27.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основной этап вступительной кампании в самом разгаре - третий день студенты подают документы в вузы страны. Всего в этом году двери открыты в 50 высших учебных заведениях страны. Готовить специалистов будут по 380 специальностям. 

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Увеличился набор на инженерные, технологические специальности, спортивные, медицинские, традиционно сократился на ряд гуманитарных специальностей. По педагогическим вузам у нас картина стабильная,  кадров достаточно". 

Напомним, заявления на бюджет принимают до 31 июля, на платную форму обучения - до 15 августа. На бюджетные места студентов зачислят не позднее 11 августа, для обучения на платной основе - до 17. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Всего в высшие учебные заведения страны примут 55 тысяч студентов, половину из них - на бюджетную форму обучения.

 
 
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Основной этап вступительной кампании в самом разгаре - третий день студенты подают документы в вузы страны. Всего в этом году двери открыты в 50 высших учебных...
 
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