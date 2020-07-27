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Около 120 станций обезжелезивания воды введены в Беларуси с начала года
27.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Основная задача - через пять лет построить более 1 300 таких станций. Новые объекты позволят дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тысяч человек. Не менее важно решить и вопрос очистки сточных вод. К 2025 году Минск должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. Разработана соответствующая программа. Также сейчас готовится ряд нормативных правовых актов, где будут отражены решения, одобренные Президентом по итогам совещания в Полоцке по развитию ЖКХ. В частности, планируется упростить регистрацию земельных участков для обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, а также снизить стоимость этих процедур.
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Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Основная задача - через пять лет построить более 1 300 таких станций. Новые объекты позволят...
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