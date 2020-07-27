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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский часовой завод в сентябре возобновляет промышленные экскурсии Минский часовой завод осенью возобновляет промышленные экскурсии, но уже по новому корпусу. Полгода назад основные производственные цеха переехали из знаменитой...

Минский часовой завод осенью возобновляет промышленные экскурсии, но уже по новому корпусу. Полгода назад основные производственные цеха переехали из знаменитой башни с часами у парка Челюскинцев в новое современное здание по соседству. Теперь именно там располагается музей часов. Также посетители смогут заглянуть в несколько обновленных производственных цехов и увидеть, где печатаются циферблаты, из каких деталей собирается корпус часов и будильников и кто такие стрелочники.Планируется, что первые экскурсии для организованных групп по Минскому часовому заводу пройдут в сентябре. А пока из-за строгого соблюдения эпидемического режима посещения туристов на паузе.