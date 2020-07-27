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Игорь Петришенко посетил музейный комплекс "Дукорский маёнтак"
27.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси значительно активизировался внутренний туризм. Сейчас наши здравницы заполнены на 70 %. В них предприняты все меры по профилактике передачи инфекционных заболеваний. Это отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения музейного комплекса "Дукорского маёнтка". Музейный комплекс находится в местечке Дукора, всего в 20 километрах от Минска. И сегодня среди туристов славится единственным в стране перевернутым домом. Еще здесь есть живой уголок - с лошадьми, кроликами, павлинами. А для туристов - гостевые дома и корчма с блюдами национальной белорусской кухни.
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В Беларуси значительно активизировался внутренний туризм. Сейчас наши здравницы заполнены на 70 %. В них предприняты все меры по профилактике передачи инфекционных...
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