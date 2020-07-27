Втюрина приговорили к 12 годам усиленного режима

Сегодня в Верховном суде были вынесены приговоры по «делу Втюрина». Сам экс-замглавы Совбеза Беларуси получил на два года меньше, чем запрашивал прокурор, однако больше, чем другие фигуранты дела.

Несмотря на то, что гособвинитель запросил для Андрея Втюрина 14 лет тюрьмы, суд приговорил его к 12 годам усиленного режима с лишением звания «полковник запаса».

Экс-гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов получил семь лет колонии усиленного режима. Феликсу Касперовичу, экс-председателю правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», и Андрею Подгорному, бывшему заместителю начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка, суд постановил назначить по 7,5 года лишения свободы - как и запрашивал гособвинитель. Они, напомним, обвинялись в совместном получении взяток на сумму не менее $868 тыс.

Юрий Пономарев (экс-исполнительный директор Банка БелВЭБ) приговорен к трем годам колонии усиленного режима. Юрий Зданевич, бывший директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, получил 7 лет лишения свободы. Россияне Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, которые давали Сиводедову взятки за действия в интересах их компании "УГМК-Телеком" - приговорены к двум годам, но с учетом амнистии и срока, что они уже находятся под стражей, будут отпущены на свободу.

Остальные фигуранты громкого коррупционного дела получили сроки от шести до трех лет, штрафы и конфискации.

Приговор Верховного суда вступил в законную силу, пишет tut.by .

Напомним, что Андрей Втюрин лоббировал в Беларуси интересы российской компании, за что получал взятки. Гособвинитель во время прения сторон заявил, что Втюрин своей вины , фактически, не признал.

Ранее суд наложил арест на найденные в ходе следственных мероприятий по «делу Втюрина» деньги четырех фигурантов дела: Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина. В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у бывшего председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича.

Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат бывшему заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. бывшего гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, а также изъятые у бывшего заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс.