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Белпочта бесплатно доставит открытку к Международному дню дружбы

27.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в ряде почтовых отделений страны пройдет акция "Дружба без границ". У каждого желающего будет возможность приобрести открытку. Поздравления принимаются к отправке только в местах проведения акции. В ней могут участвовать только физлица. В Минске акция пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале почтамта. Международный день дружбы ежегодно отмечается 30 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в ряде почтовых отделений страны пройдет акция "Дружба без границ". У каждого желающего будет возможность приобрести открытку. Поздравления принимаются к...
 
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