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Белпочта бесплатно доставит открытку к Международному дню дружбы
27.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в ряде почтовых отделений страны пройдет акция "Дружба без границ". У каждого желающего будет возможность приобрести открытку. Поздравления принимаются к отправке только в местах проведения акции. В ней могут участвовать только физлица. В Минске акция пройдет с 15:00 до 17:00 в круглом зале почтамта. Международный день дружбы ежегодно отмечается 30 июля.
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Сегодня в ряде почтовых отделений страны пройдет акция "Дружба без границ". У каждого желающего будет возможность приобрести открытку. Поздравления принимаются к...
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