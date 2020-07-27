Каждый второй россиянин положительно относится к Лукашенко

Источник материала: БT

Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных положительно относятся к Александру Лукашенко. Треть сообщают о безразличном отношении, а негативное отношение испытывают 9 %. При этом в эмоциональном плане каждый третий испытывает уважение, 18 % - симпатию, 14 % - доверие. Стабильными российско-белорусские отношения считают 49 % россиян.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите