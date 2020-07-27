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Каждый второй россиянин положительно относится к Лукашенко
27.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных положительно относятся к Александру Лукашенко. Треть сообщают о безразличном отношении, а негативное отношение испытывают 9 %. При этом в эмоциональном плане каждый третий испытывает уважение, 18 % - симпатию, 14 % - доверие. Стабильными российско-белорусские отношения считают 49 % россиян.
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Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных...
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