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Каждый второй россиянин положительно относится к Лукашенко

27.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных положительно относятся к Александру Лукашенко. Треть сообщают о безразличном отношении, а негативное отношение испытывают 9 %. При этом в эмоциональном плане каждый третий испытывает уважение, 18 % - симпатию, 14 % - доверие. Стабильными российско-белорусские отношения считают 49 % россиян.

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Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных...
 
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