ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси

27.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ЦИК обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Центризбирком обнародовал сведения о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами — 6 844 932, сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК, в Брестской области — 984 601 избиратель, в Витебской — 849 472, в Гомельской — 1 069 567. В Гродненской области насчитывается 751 084 избирателей, в Минской — 1 142 043, в Могилевской — 801 825. Больше всего их в Минске — 1 241 021.

На участках, размещенных за рубежом, ожидают 5 319 человек.

Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования. В их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира: Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Уборка зерновых в хозяйствах Пинского района набирает обороты
Рынок «бэушных» автомобильных запчастей ждут серьёзные изменения »
Новости дня
Новости общества
 
Каждый второй россиянин положительно относится к Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика