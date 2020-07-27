Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси до середины недели будет тепло и дождливо На большей части страны пройдут грозы и даже град. Будет от 24 до 30 градусов. Ночью и утром возможны туманы. Во второй половине недели немного похолодает. Будет...

На большей части страны пройдут грозы и даже град. Будет от 24 до 30 градусов. Ночью и утром возможны туманы. Во второй половине недели немного похолодает. Будет дождливо и до 24 с плюсом.