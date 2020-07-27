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В Беларуси до середины недели будет тепло и дождливо
27.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа большей части страны пройдут грозы и даже град. Будет от 24 до 30 градусов. Ночью и утром возможны туманы. Во второй половине недели немного похолодает. Будет дождливо и до 24 с плюсом.
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На большей части страны пройдут грозы и даже град. Будет от 24 до 30 градусов. Ночью и утром возможны туманы. Во второй половине недели немного похолодает. Будет...
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