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Пятерых сотрудников морга в Могилеве осудили за коррупцию: они за 8 лет обманули почти 500 человек

27.07.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве вынесли приговор работникам патологоанатомического бюро, которые, по данным следствия, за 8 лет обманули почти 500 человек. Завотделением и санитары завышали стоимость услуг. Все пять фигурантов дела получили обвинительные приговоры.


Что произошло?

О громком деле стало известно в мае 2019 года. По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, завотделением, создал и возглавил организованную группу, в которую вошли подчиненные санитары.

В течение 8 лет медработники, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим.

— Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых (в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения) делилась между участниками организованной группы, — рассказали в СК.

Следователи допросили более 4 тысяч человек. Потерпевшими по уголовному делу признаны 492 человека.

Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями — в зависимости от роли каждого.

Что решил суд?


В процессе никто из обвиняемых вину не признал. Но суд согласился с обвинением: все признаны виновными в мошенничестве, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями — в зависимости от роли каждого.

Глава отделения Алексей Михайлов получил 9 лет усиленного режима, Снежана Полякова — 5,5 лет общего режима, ее муж Сергей, а также коллеги Татьяна Бродова и Елена Мартыненко — по 5 лет общего режима.


Всем запрещено занимать руководящие должности еще на пять лет.

Обвиняемые должны возместить материальный ущерб патологоанатомическому бюро (чуть больше 6,25 тыс. рублей, не считая госпошлины), а также моральный потерпевшим (суммы доходят до тысячи рублей).

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Могилев
 
 
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В процессе никто из обвиняемых вину не признал. Но суд согласился с обвинением - все признаны виновными в мошенничестве, хищении путем злоупотребления служебными...
 
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