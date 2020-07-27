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Первый в Беларуси комбайнер-трехтысячник появился в Гродненском районе
27.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля механизатора Андрея Росеника это уже 15-я уборочная и самая успешная. Он намолотил более 3 тысяч тонн зерна нового урожая. Работать приходится с 8 утра и до позднего вечера. Используют каждую погожую минуту. К слову, передовик установил еще один личный рекорд - за день намолотил 350 тонн зерна, в хозяйстве такого не было. Поздравили комбайнера с высокими результатами прямо в поле перед началом рабочего дня.
Андрей Росеник, механизатор производственного кооператива имени В. И. Кремко: "На данный момент погода позволяет. Урожайность в хозяйстве хорошая - выше 90 центнеров. Работаем с утра и до позднего вечера, безостановочно. Даже экономим каждую минуту, чтобы не простаивать, выгружаемся на ходу".
В этом году в хозяйстве самая высокая урожайность за последние 7 лет. Намолачивают в среднем более 95 центнеров с гектара.
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Для механизатора Андрея Росеника это уже 15-я уборочная и самая успешная. Он намолотил более 3 тысяч тонн зерна нового урожая. Работать приходится с 8 утра и до...
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