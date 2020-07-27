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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый в Беларуси комбайнер-трехтысячник появился в Гродненском районе Для механизатора Андрея Росеника это уже 15-я уборочная и самая успешная. Он намолотил более 3 тысяч тонн зерна нового урожая. Работать приходится с 8 утра и до...

Для механизатора Андрея Росеника это уже 15-я уборочная и самая успешная. Он намолотил более 3 тысяч тонн зерна нового урожая. Работать приходится с 8 утра и до позднего вечера. Используют каждую погожую минуту. К слову, передовик установил еще один личный рекорд - за день намолотил 350 тонн зерна, в хозяйстве такого не было. Поздравили комбайнера с высокими результатами прямо в поле перед началом рабочего дня.В этом году в хозяйстве самая высокая урожайность за последние 7 лет. Намолачивают в среднем более 95 центнеров с гектара.