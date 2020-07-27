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Прогноз погоды на 28 июля

27.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. 28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.
 
 
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Погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. 28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике...
 
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