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Прогноз погоды на 28 июля
27.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. 28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике максимальная температура воздуха достигнет плюс 30°С.
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Погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. 28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике...
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