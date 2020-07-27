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Обновленный корпус областного Дворца детей и молодежи открыли в Витебске
27.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ модернизацию вложено почти три миллиона рублей. Реконструированы лестничные пролеты, коридоры, классы. В кабинетах - новое оборудование: мультиборды, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности. В планах открытие новых направлений обучения.
Инна Шорник, замдиректора Витебского областного дворца детей и молодежи: "Поскольку закуплено современное, соответствующее последним требованиям оборудование, в следующем учебном году мы предполагаем открывать новые объединения по интересам, которые будут востребованы у детей не только среднего, но и старшего школьного возраста, что очень важно. Такие как роболэнд, прототипирование, программирование виртуальной реальности".
Дополнительное образование в Витебской области получают 35 000 учащихся
Два года назад после обновления принял учащихся главный корпус областного Дворца детей и молодежи. В объединении действуют 416 кружков, их посещают более 4 000 ребят. Всего в учреждениях системы допобразования Витебской области занимаются свыше 35 000 учащихся.
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В модернизацию вложено почти три миллиона рублей. Реконструированы лестничные пролеты, коридоры, классы. В кабинетах - новое оборудование: мультиборды,...
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