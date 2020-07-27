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Дополнительное образование в Витебской области получают 35 000 учащихся

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленный корпус областного Дворца детей и молодежи открыли в Витебске В модернизацию вложено почти три миллиона рублей. Реконструированы лестничные пролеты, коридоры, классы. В кабинетах - новое оборудование: мультиборды,...

В модернизацию вложено почти три миллиона рублей. Реконструированы лестничные пролеты, коридоры, классы. В кабинетах - новое оборудование: мультиборды, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности. В планах открытие новых направлений обучения.Два года назад после обновления принял учащихся главный корпус областного Дворца детей и молодежи. В объединении действуют 416 кружков, их посещают более 4 000 ребят. Всего в учреждениях системы допобразования Витебской области занимаются свыше 35 000 учащихся.