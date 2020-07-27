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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля

27.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем — 24-30 градусов тепла.

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