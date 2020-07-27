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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет Тренд на органические продукты очевиден. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет. Это подтвердил фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая...

Тренд на органические продукты очевиден. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет. Это подтвердил фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка", который прошел под Минском. Основные участники - фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Вся их продукция - экологически чистая.Гости зеленой ярмарки смогли узнать о качестве продуктов экопроизводителей и попробовать чипсы из капусты кейл, перепелиные яйца с разными приправами и натуральный яблочный сидр.