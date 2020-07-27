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Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет
27.07.2020 16:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТренд на органические продукты очевиден. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет. Это подтвердил фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка", который прошел под Минском. Основные участники - фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Вся их продукция - экологически чистая.
Галина Матюшенко, координатор проекта "Зеленое сельское хозяйство без границ": "Фестиваль "Тутэйшая гаспадарка" мы реализуем в рамках проекта "Зеленое сельское хозяйство без границ". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в рамках программы “Литва - Латвия - Беларусь”. Проект направлен на то, чтобы оказать содействие в развитии нашим фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств, чтобы они от хобби переходили уже к более профессиональной деятельности на земле".
Гости зеленой ярмарки смогли узнать о качестве продуктов экопроизводителей и попробовать чипсы из капусты кейл, перепелиные яйца с разными приправами и натуральный яблочный сидр.
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Тренд на органические продукты очевиден. Спрос на фрукты, овощи, молочные и мясные изделия без химии растет. Это подтвердил фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая...
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