«Все думают, что пенсионеры хотят, лишь бы все было спокойно». История «бриллиантовой» пары с пикета

Источник материала: Tut.by

Вчера в Жлобине на митинге в поддержку кандидата Светланы Тихановской белорусы заметили трогательную пару. Пожилой мужчина нежно обнимал свою спутницу в удивительно красивом бирюзовом платье. Пенсионеры сидели на одном стульчике в первом ряду пикета. TUT.BY узнал, кто эти люди и как они оказались на митинге.



Фото со страницы инициативной группы Виктора Бабарико в Фейсбуке

Генрих Анисимович и Нина Константиновна Терещенко живут в Жлобине. Вместе пара уже 60 лет — и как раз вчера отметили бриллиантовую свадьбу.

В воскресный день Генрих Анисимович отвез на своем стареньком «гольфике» (да-да, пенсионер до сих пор сам водит!) жену в церковь, а после пара возвращалась домой — и увидела в парке невероятное для Жлобина количество народа. Припарковали авто, узнали, по какому поводу сбор — и решили тоже послушать кандидата.

Нина Константиновна, признается, что сразу была очарована происходящим вокруг.

— Такое количество улыбок, люди такие светлые и красивые, это было невероятно! — до сих пор впечатлена пожилая женщина.

А вот ее муж более критичен.

— Не все я одобряю, что они [альтернативные кандидаты] говорят. Ну, например, что у нас все никуда не годится. Это же не так, — говорит пенсионер.

В то же время и с тем, что происходит в последнее время в стране, он не согласен.

— Все думают, что пенсионеры хотят лишь бы было спокойно, и все — но это не так. У многих людей нашего возраста есть свое отношение к происходящему сейчас, просто они не кричат об этом, а в силу мудрости предпочитают больше молчать. Но это не значит, что у них нет мнения! — уверен Генрих Анисимович.

— Я не понимаю, почему нас стращают по телевизору — мол, чуть ли не какие-то страшные люди придут к власти, если она сменится? — недоумевает Нина Константиновна. — Я вот вчера посмотрела своими глазами на тех, кто хочет перемен — девочки молоденькие, светлые такие, улыбаются. Так было интересно, милая моя! Они разве что плохое говорят или хотят сделать?

На выборы, говорит Нина Константиновна, она обязательно пойдет. Сейчас размышляет над тем, как защитить свой голос.

— Слышала, что надо, как проголосуешь, фотографировать бюллетень — но в моем телефоне нет фотокамеры.

Пенсионерка признается, что еще пять лет назад голосовала за Лукашенко — но теперь все иначе.

— Мы при всяких властях жили, разное видели. И вначале видели, как этот президент старался и делал много для народа. А теперь уже у всех вера пошатнулась. Зачем так держаться за власть? Посмотри, что народ хочет, — и дай ему самому выбрать. Зачем за это хватать и в тюрьму сажать? Или вот тех людей наказывать, что на улицах аплодируют. Они что, разве убивать пришли кого, чтобы их хватать и наказывать? Не надо так с людьми.