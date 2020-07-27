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Рассмотрение очередного протокола на Тихановского перенесли в СИЗО. Жену и адвокатов не предупредили

27.07.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня очередное дело в отношении Сергея Тихановского рассматривает ГАИ Минска. Оказалось, на блогера был составлен протокол по ст. 18.23 КоАП «Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения». Якобы 27 мая в Могилеве он вышел на проезжую часть. В тот день Тихановский участвовал в не разрешенном горисполкомом пикете во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.


На рассмотрение приехала и Светлана Тихановская. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 23 июля суд Ленинского района Могилева по видеосвязи проводил заседание по делу Сергея Тихановского. За участие в не разрешенном горисполкомом пикете 27 мая в Могилеве он получил 15 суток ареста.

До этого суд в Гродно дал Сергею Тихановскому 15 суток за неподчинение милиции на пикете 29 мая.

— Мы просто любим интересные истории, максимально правдивые, — с этими словами возле здания управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома появились Дмитрий и Артем. Те самые парни, которых задержали в центре города, когда они покупали кофе, а потом оштрафовали за неповиновение сотрудникам милиции.


Они, как и десятки других людей, пришли поддержать Сергея Тихановского. На руках некоторых белые браслеты. Когда появилась Светлана Тихановская в сопровождении адвокатов Натальи и Виктора Мацкевичей, ее встретили аплодисментами.

— Рассмотрение будет в СИЗО на Володарского в 15.00, — сообщил адвокатам один из сотрудников ГАИ, время на часах 15.07.

Адвокаты спрашивали, почему их не уведомили заранее о том, что место рассмотрения административного процесса изменили в последний момент. Сотрудники ГАИ посоветовали им ехать быстрее к СИЗО № 1, а не препираться.


В 15.20 Светлана Тихановская и защитники зашли в СИЗО 1, они несколько минут пытались выяснить, будет рассмотрение дела или нет.

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

(Обновляется)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня очередное дело в отношении Сергея Тихановского рассматривает ГАИ Минска. Оказалось, на блогера был составлен протокол по ст. 18.23 КоАП «Hарушение правил...
 
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