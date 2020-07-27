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Рассмотрение очередного протокола на Тихановского перенесли в СИЗО. Жену и адвокатов не предупредили
27.07.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня очередное дело в отношении Сергея Тихановского рассматривает ГАИ Минска. Оказалось, на блогера был составлен протокол по ст. 18.23 КоАП «Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения». Якобы 27 мая в Могилеве он вышел на проезжую часть. В тот день Тихановский участвовал в не разрешенном горисполкомом пикете во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
Напомним, 23 июля суд Ленинского района Могилева по видеосвязи проводил заседание по делу Сергея Тихановского. За участие в не разрешенном горисполкомом пикете 27 мая в Могилеве он получил
До этого суд в Гродно дал Сергею Тихановскому
— Мы просто любим интересные истории, максимально правдивые, — с этими словами возле здания управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома появились Дмитрий и Артем.
Они, как и десятки других людей, пришли поддержать Сергея Тихановского. На руках некоторых белые браслеты. Когда появилась Светлана Тихановская в сопровождении адвокатов Натальи и Виктора Мацкевичей, ее встретили аплодисментами.
— Рассмотрение будет в СИЗО на Володарского в 15.00, — сообщил адвокатам один из сотрудников ГАИ, время на часах 15.07.
Адвокаты спрашивали, почему их не уведомили заранее о том, что место рассмотрения административного процесса изменили в последний момент. Сотрудники ГАИ посоветовали им ехать быстрее к СИЗО № 1, а не препираться.
В 15.20 Светлана Тихановская и защитники зашли в СИЗО 1, они несколько минут пытались выяснить, будет рассмотрение дела или нет.
«Дело Тихановского»
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек
Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет
(Обновляется)
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Рассмотрение очередного протокола на Тихановского перенесли в СИЗО. Жену и адвокатов не предупредили
Сегодня очередное дело в отношении Сергея Тихановского рассматривает ГАИ Минска. Оказалось, на блогера был составлен протокол по ст. 18.23 КоАП «Hарушение правил...
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