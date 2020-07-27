В Кореличах состоялось собрание районной организации коммунистической партии Беларуси

Источник материала: Полымя

23 июля Кореличская районная партийная организация провела очередное открытое собрание с приглашением союзников по лево-патриотическому блоку, членов общественного объединения «Белая Русь», ветеранов, БРСМ, «Союза женщин».





Во исполнение постановления XIII (XLV)-45-го созыва КПБ об участии Коммунистической партии Беларуси в выборах Президента РБ в повестку дня собрания включены вопросы:

1. Изучение политического отчета ЦКПБ, Постановление съезда.

2. Обращение к избирателям ЦК, Совета Коммунистической партии Беларуси, Центрального Комитета ОО «Лига Коммунистической молодежи».





С информацией выступила секретарь парторганизации, член ЦК КПБ Беленова М. В.

Участники собрания провели заинтересованное, глубокое обсуждение материалов съезда.

Постановили: 1. Мобилизовать усилие коммунистов на ведение агитационной работы с избирателями в поддержку избрания кандидатуры действующего Главы государства А. Г. Лукашенко на пост Президента РБ на предстоящих президентских выборах. 2. Всем членам партии проявить личную ответственность за судьбу страны, проводить агитацию и разъяснять позицию партии.

Служба информации «Полымя»