ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Кореличах состоялось собрание районной организации коммунистической партии Беларуси

28.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

23 июля Кореличская районная партийная организация провела очередное открытое собрание с приглашением союзников по лево-патриотическому блоку, членов общественного объединения «Белая Русь», ветеранов, БРСМ, «Союза женщин».

В Кореличах состоялось собрание районной организации коммунистической партии Беларуси

Во исполнение постановления XIII (XLV)-45-го созыва КПБ об участии Коммунистической партии Беларуси в выборах Президента РБ в повестку дня собрания включены вопросы:
1. Изучение политического отчета ЦКПБ, Постановление съезда.
2. Обращение к избирателям ЦК, Совета Коммунистической партии Беларуси, Центрального Комитета ОО «Лига Коммунистической молодежи».

В Кореличах состоялось собрание районной организации коммунистической партии Беларуси

С информацией выступила секретарь парторганизации, член ЦК КПБ Беленова М. В.
Участники собрания провели заинтересованное, глубокое обсуждение материалов съезда.
Постановили: 1. Мобилизовать усилие коммунистов на ведение агитационной работы с избирателями в поддержку избрания кандидатуры действующего Главы государства А. Г. Лукашенко на пост Президента РБ на предстоящих президентских выборах. 2. Всем членам партии проявить личную ответственность за судьбу страны, проводить агитацию и разъяснять позицию партии.

Служба информации «Полымя»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля Кореличская районная партийная организация провела очередное открытое собрание с приглашением союзников по лево-патриотическому блоку, членов...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Все думают, что пенсионеры хотят, лишь бы все было спокойно». История «бриллиантовой» пары с пикета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика