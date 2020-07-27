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Чем вывести пятна от вишни? Народные средства

27.07.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если летом в доме появилось ведро вишен, значит, обязательно будут и пятна. И скорее всего, на любимой одежде. И очень вероятно, что на светлой. К этой ситуации нужно быть готовой заранее. Насыщенный вишневый сок отстирывается, пока он свежий и если использовать правильное народное средство. Итак, опытные образцы готовы, бордовые кляксы от вишни с белой ткани попробуют удалить: уксус плюс лимонная кислота, перекись водорода, каменная соль и крутой кипяток. 
 

Тестирование

Несколько ложек соли смешиваем с небольшим количеством воды - так чтобы получилась густая паста. Ее рекомендуют наносить на свежее вишневое пятно. Посмотрим, сумеет ли соленая кашица впитать в себя вишневый сок без остатка. Оставляем ткань в таком виде на 30 минут. 

Средство из аптечки - перекись водорода - наносим на ватный диск. Оттираем вишню, двигаясь от края каждого пятна к центру. Красные кляксы, кажется, светлеют.

Порошок лимонной кислоты растворяем в воде. Добавляем уксус в пропорции 1:1. Перемешиваем домашний химикат и замачиваем в нем испачканную одежду полчаса перед стиркой. Кстати, жидкость за это время приобретает красивый красный оттенок.

Что может быть проще и доступнее, чем кипяток? Нагреваем воду до бурления и заливаем вишневые пятна. В такой горячей ванной ткань нужно замачивать 10 минут. Заметно невооруженным взглядом, что яркие следы от сока бледнеют. 

Стирка позади. Пора сравнить результаты народных средств. 

Итоги и оценки

1. Соль - настоящее спасение в таких случаях. Дешево, просто, найдется на каждой кухне.

2. Перекись водорода тоже победила вишневый сок. Ставлю отличную оценку бюджетному и доступному средству. 

3. Смесь лимонной кислоты и уксуса работает против свежих клякс от вишни. Рекомендую! 

4. Кипяток отстирал вишневые пятна, но не до идеальной белизны. Если долго присматриваться, то можно заметить их контуры.   

 
 
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Если летом в доме появилось ведро вишен, значит, обязательно будут и пятна. И скорее всего, на любимой одежде. И очень вероятно, что на светлой. К этой ситуации нужно...
 
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