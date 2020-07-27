В Глуске завершается ремонт средней школы № 2

Источник материала: Радзiма





Близится к завершению капитальный ремонт средней школы № 2 в Глуске. К ремонту строители подрядной организации ОАО «Пинсксовхозстрой — ПМК № 14» приступили еще в марте, ученикам и их педагогам на время пришлось «переселиться» в гимназию и детский сад № 4.

Большинство ремонтных работ уже выполнено, рассказала начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица. Строители на месте прежней крыши возвели шатровую из металлочерепицы, заменили двери, покрытия полов: в коридорах уложена плитка, в кабинетах — гетерогенный линолеум. Также были заменены электропроводка, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, установлена новая пожарная сигнализация. К началу учебного года новый облик обретут школьная кухня и столовая, они «переехали» со второго этажа на первый. Закуплено новое технологическое оборудование для пищеблока, современная мебель, появится новая вентиляционная система.







Сейчас внутри здания наводится порядок, красятся стены. К слову, покраской кабинетов занимается персонал школы, каждый класс оформляется в своей цветовой гамме. После останется расставить мебель, оформить наглядность, в общем, сделать всё необходимое, чтобы детям было комфортно и интересно учиться. Также запланирован косметический ремонт в спортивном зале силами педагогов. А строители заменили здесь систему отопления, оборудовали раздевалки и душевые с санузлами.

На прошлой неделе начал преображаться и фасад школы. Работы на этом участке ведутся строительной бригадой из Глусской ПМК № 249. В скором времени обновления коснутся входных крылец и дверей в здание, также, где потребуется, заменят тротуарную плитку, территорию у школы благоустроят и озеленят. В День знаний обновленная школа примет 320 учеников, среди них около 25 первоклашек.

Капремонт средней школы № 2 проводится в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» и финансируется Всемирным банком реконструкции и развития. За счет его средств в Могилёвской области в этом году, помимо школы в Глуске, ремонт и модернизация коснулись еще трех школ: в Славгороде, Осиповичском и Кировском районах.

А. АВТУХОВА

Фото автора