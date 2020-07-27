Источник материала: БT

"Вход воспрещен". Нахождение на территории стало рискованным

Памятник архитектуры 18 века претерпел многое

С целью сохранить памятник барокко придется пожертвовать подвалами

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мстиславле приступили к возрождению иезуитского костела Святого Михаила Архангела В Мстиславле приступили к возрождению национального достояния и спасению настоящей культурной жемчужины - иезуитского костела Святого Михаила Архангела. Уже до...

В Мстиславле приступили к возрождению национального достояния и спасению настоящей культурной жемчужины - иезуитского костела Святого Михаила Архангела. Уже до конца года завершится первый этап работ - консервация. Это стало возможным благодаря финансированию фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. По распоряжению Главы государства более миллиона рублей были направлены на сохранение памятника барокко 18 века. Сейчас на объекте работы ведутся ежедневно. Как спасают историко-культурную ценность страны, расскажет"Вход воспрещен" - такая табличка у ворот Мстиславской детской школы искусств уже несколько сезонов. Учреждение образования, которое ютилось в историческом ансамбле бывшего коллегиума иезуитов, было вынуждено выехать отсюда в 2017 году. В доминанте архитектурного комплекса - костеле Святого Михаила Архангела - произошло обрушение стены. Нахождение на территории стало рискованным. Ансамбль иезуитского коллегиума - настоящая жемчужина Мстиславля. Его возведение в 18 веке поддержал сам Сигизмунд Третий. В этих стенах духовный орден вел образовательную и фармацевтическую деятельность - работали коллегиум и аптека.Памятник архитектуры 18 века претерпел многое - его перестраивали в православный храм и адаптировали под Дом культуры. Долгое время костел оставался без хозяина. Сейчас комплекс находится на балансе местного историко-археологического музея. Районной казне такой дорогостоящий проект было не потянуть. "Спасательная операция" была запущена благодаря поддержке на высшем уровне. Более миллиона ста тысяч рублей выделено фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Еще 400 тысяч - из районного бюджета. Сейчас строители демонтируют остатки кровли. Ее заменит более облегченная конструкция. Это позволит препятствовать попаданию влаги внутрь здания и тем самым провоцировать обвалы. Также заложены кирпичом оконные проемы. Главная задача на объекте сегодня - не допустить дальнейшего разрушения памятника архитектуры. Так в прошлом году с целью укрепить несущие стены были установлены вот такие металлические конструкции - контрфорсы.Их вычистили и вскоре засыпят песком. К слову, на объекте бережно относятся к каждому обломку, который в другой ситуации воспринимался бы строительным мусором.Когда достопримечательность станет доступной для туристов - вопрос открытый. Консервацию планируют завершить до конца года. Плана на полное восстановление памятника пока нет - объект продолжат изучать специалисты, чтобы предложить пути возрождения национального достояния.