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В Мстиславле приступили к возрождению иезуитского костела Святого Михаила Архангела
27.07.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Мстиславле приступили к возрождению национального достояния и спасению настоящей культурной жемчужины - иезуитского костела Святого Михаила Архангела. Уже до конца года завершится первый этап работ - консервация. Это стало возможным благодаря финансированию фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. По распоряжению Главы государства более миллиона рублей были направлены на сохранение памятника барокко 18 века. Сейчас на объекте работы ведутся ежедневно. Как спасают историко-культурную ценность страны, расскажет Инна Пилевич.
"Вход воспрещен". Нахождение на территории стало рискованным"Вход воспрещен" - такая табличка у ворот Мстиславской детской школы искусств уже несколько сезонов. Учреждение образования, которое ютилось в историческом ансамбле бывшего коллегиума иезуитов, было вынуждено выехать отсюда в 2017 году. В доминанте архитектурного комплекса - костеле Святого Михаила Архангела - произошло обрушение стены. Нахождение на территории стало рискованным. Ансамбль иезуитского коллегиума - настоящая жемчужина Мстиславля. Его возведение в 18 веке поддержал сам Сигизмунд Третий. В этих стенах духовный орден вел образовательную и фармацевтическую деятельность - работали коллегиум и аптека.
Людмила Кириенко, директор Мстиславского районного историко-археологического музея: "Они начинают распространение лекарственного дела у нас на Мстиславщине. На своих огородах они выращивают лекарственные растения и изготавливают лекарства. В час эпидемии они снижали цену, чтобы можно было простому купить лекарство".
Памятник архитектуры 18 века претерпел многое
Памятник архитектуры 18 века претерпел многое - его перестраивали в православный храм и адаптировали под Дом культуры. Долгое время костел оставался без хозяина. Сейчас комплекс находится на балансе местного историко-археологического музея. Районной казне такой дорогостоящий проект было не потянуть. "Спасательная операция" была запущена благодаря поддержке на высшем уровне. Более миллиона ста тысяч рублей выделено фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Еще 400 тысяч - из районного бюджета. Сейчас строители демонтируют остатки кровли. Ее заменит более облегченная конструкция. Это позволит препятствовать попаданию влаги внутрь здания и тем самым провоцировать обвалы. Также заложены кирпичом оконные проемы. Главная задача на объекте сегодня - не допустить дальнейшего разрушения памятника архитектуры. Так в прошлом году с целью укрепить несущие стены были установлены вот такие металлические конструкции - контрфорсы.
С целью сохранить памятник барокко придется пожертвовать подваламиИх вычистили и вскоре засыпят песком. К слову, на объекте бережно относятся к каждому обломку, который в другой ситуации воспринимался бы строительным мусором.
Игорь Савицкий, главный специалист отдела Мстиславского райисполкома: "Мы понимаем, что таких строительных материалов в республике не выпускается. И было принято решение, что кирпич, который находится в хорошем состоянии, был сохранен и вывезен в специальное место складирования".
Когда достопримечательность станет доступной для туристов - вопрос открытый. Консервацию планируют завершить до конца года. Плана на полное восстановление памятника пока нет - объект продолжат изучать специалисты, чтобы предложить пути возрождения национального достояния.
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В Мстиславле приступили к возрождению национального достояния и спасению настоящей культурной жемчужины - иезуитского костела Святого Михаила Архангела. Уже до...
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