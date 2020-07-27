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Вступительная кампания - 2020 в Беларуси в самом разгаре и для иностранных студентов

27.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания - 2020 в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в наших вузах. Сегодня у нас почти 24 тысячи иностранных студентов. С этого года  ведущие учебные заведения стали принимать иностранцев и заочно - подать документы и пройти собеседование можно онлайн. Юлия Карпенко  подробнее.


Иностранные абитуриенты - 2020

Луис Фернандо, уроженец Эквадора, провел в самолете 42 часа, преодолел 11 тысяч  км, чтобы получить диплом главного вуза Беларуси. Сегодня он уже зачислен в БГУ. В планах на ближайшие 5 лет стать ученым-математиком. Лететь за знаниями на другой материк было не страшно - здесь уже второй год учится его родной брат. 

Гуамушиг Интриаго Луис Фернандо, абитуриент БГУ (Эквадор): "Он сказал, что здесь хорошая страна,  поэтому я здесь".

 Впрочем, выбирают наше образование не только по рекомендациям тех, кто уже взял эту высоту, но и по хорошему соотношению цена - качество. 

Рауль Висенте Фаринанго Флорес, студент БНТУ (Эквадор): "У меня есть друг, который учился здесь в медицинском университете. Он здесь уже 4 года. Он мне сказал, что здесь высшее образование лучше, чем в Эквадоре".

520 иностранных студентов уже зачислены в БГУ 

Вступительная кампания - 2020 в Беларуси в самом разгаре и для иностранных студентов


Принимать иностранных студентов в БГУ начали с начала лета и будут до октября. Уже сегодня в главный вуз страны зачислены 520 иностранцев. К слову, в этом году подавать документы можно и дистанционно. Кстати, в 2019 по экспорту услуг БГУ побил все рекорды - 4000 иностранных студентов из 60 стран. 

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ: "В настоящее время по трем базовым версиям рейтингов – QS, THE, American news – мы устойчиво входим в лучших полтора процента вузов мира, у нас хорошая конкурентная позиция. Мы действительно можем предлагать качественный образовательный контент, на который идут иностранные абитуриенты".

В 2019 году в БНТУ учились 1500 иностранцев 

Не меньшей популярностью у студентов из-за рубежа пользуется БНТУ. В прошлом году здесь училось 1,5 тысячи иностранцев, в этом  уже зачислено более сотни человек. Специфика приемной кампании 2020, как говорится, в ногу со временем - студенты имеют возможность пройти собеседования онлайн и дистанционно подать документы. 

Лива Ауди, абитуриент БНТУ (Ливия): "Беларусь  спокойная страна. Я много слышал про обучение в Беларуси,  у меня учится здесь много друзей. И они счастливы".

В БНТУ учатся студенты из 45 стран. Большинство из них уже на подготовительных курсах начинает свободно говорить по-русски. В этом случае можно выбрать из 140 специальностей. Самые популярные у иностранцев - машиностроительные специальности, архитектурный и строительный факультет, IT-сфера. 

Юрий Николайчик,  проректор БНТУ: "Иностранные работодатели подтверждают, что уровень полученных знаний в период обучения студентов соответствует достаточно высоким требованиям, которые предъявляет работодатель". 

Всего в 50 вузах страны сегодня учатся почти 24 тысячи иностранцев. Самой большой популярностью наше образование пользуется у китайских, туркменских и российских студентов. 

 
 
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Вступительная кампания - 2020 в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в...
 
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