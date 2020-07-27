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Вступительная кампания - 2020 в Беларуси в самом разгаре и для иностранных студентов
27.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Иностранные абитуриенты - 2020Луис Фернандо, уроженец Эквадора, провел в самолете 42 часа, преодолел 11 тысяч км, чтобы получить диплом главного вуза Беларуси. Сегодня он уже зачислен в БГУ. В планах на ближайшие 5 лет стать ученым-математиком. Лететь за знаниями на другой материк было не страшно - здесь уже второй год учится его родной брат.
Гуамушиг Интриаго Луис Фернандо, абитуриент БГУ (Эквадор): "Он сказал, что здесь хорошая страна, поэтому я здесь".
Впрочем, выбирают наше образование не только по рекомендациям тех, кто уже взял эту высоту, но и по хорошему соотношению цена - качество.
Рауль Висенте Фаринанго Флорес, студент БНТУ (Эквадор): "У меня есть друг, который учился здесь в медицинском университете. Он здесь уже 4 года. Он мне сказал, что здесь высшее образование лучше, чем в Эквадоре".
520 иностранных студентов уже зачислены в БГУ
Принимать иностранных студентов в БГУ начали с начала лета и будут до октября. Уже сегодня в главный вуз страны зачислены 520 иностранцев. К слову, в этом году подавать документы можно и дистанционно. Кстати, в 2019 по экспорту услуг БГУ побил все рекорды - 4000 иностранных студентов из 60 стран.
Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ: "В настоящее время по трем базовым версиям рейтингов – QS, THE, American news – мы устойчиво входим в лучших полтора процента вузов мира, у нас хорошая конкурентная позиция. Мы действительно можем предлагать качественный образовательный контент, на который идут иностранные абитуриенты".
В 2019 году в БНТУ учились 1500 иностранцевНе меньшей популярностью у студентов из-за рубежа пользуется БНТУ. В прошлом году здесь училось 1,5 тысячи иностранцев, в этом уже зачислено более сотни человек. Специфика приемной кампании 2020, как говорится, в ногу со временем - студенты имеют возможность пройти собеседования онлайн и дистанционно подать документы.
Лива Ауди, абитуриент БНТУ (Ливия): "Беларусь спокойная страна. Я много слышал про обучение в Беларуси, у меня учится здесь много друзей. И они счастливы".
В БНТУ учатся студенты из 45 стран. Большинство из них уже на подготовительных курсах начинает свободно говорить по-русски. В этом случае можно выбрать из 140 специальностей. Самые популярные у иностранцев - машиностроительные специальности, архитектурный и строительный факультет, IT-сфера.
Юрий Николайчик, проректор БНТУ: "Иностранные работодатели подтверждают, что уровень полученных знаний в период обучения студентов соответствует достаточно высоким требованиям, которые предъявляет работодатель".
Всего в 50 вузах страны сегодня учатся почти 24 тысячи иностранцев. Самой большой популярностью наше образование пользуется у китайских, туркменских и российских студентов.
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Вступительная кампания - 2020 в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в...
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