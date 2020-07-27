Источник материала: БT

Иностранные абитуриенты - 2020

520 иностранных студентов уже зачислены в БГУ

В 2019 году в БНТУ учились 1500 иностранцев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вступительная кампания - 2020 в Беларуси в самом разгаре и для иностранных студентов Вступительная кампания - 2020 в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в...

в самом разгаре не только для белорусских студентов, но и для тех, кто преодолел тысячи километров, чтобы получить высшее образование в наших вузах. Сегодня у нас почти 24 тысячи иностранных студентов. С этого года ведущие учебные заведения стали принимать иностранцев и заочно - подать документы и пройти собеседование можно онлайн.подробнее.Луис Фернандо, уроженец Эквадора, провел в самолете 42 часа, преодолел 11 тысяч км, чтобы получить диплом главного вуза Беларуси. Сегодня он уже зачислен в БГУ. В планах на ближайшие 5 лет стать ученым-математиком. Лететь за знаниями на другой материк было не страшно - здесь уже второй год учится его родной брат.Впрочем, выбирают наше образование не только по рекомендациям тех, кто уже взял эту высоту, но и по хорошему соотношению цена - качество.Принимать иностранных студентов в БГУ начали с начала лета и будут до октября. Уже сегодня в главный вуз страны зачислены 520 иностранцев. К слову, в этом году подавать документы можно и дистанционно. Кстати, в 2019 по экспорту услуг БГУ побил все рекорды - 4000 иностранных студентов из 60 стран.Не меньшей популярностью у студентов из-за рубежа пользуется БНТУ. В прошлом году здесь училось 1,5 тысячи иностранцев, в этом уже зачислено более сотни человек. Специфика приемной кампании 2020, как говорится, в ногу со временем - студенты имеют возможность пройти собеседования онлайн и дистанционно подать документы.В БНТУ учатся студенты из 45 стран. Большинство из них уже на подготовительных курсах начинает свободно говорить по-русски. В этом случае можно выбрать из 140 специальностей. Самые популярные у иностранцев - машиностроительные специальности, архитектурный и строительный факультет, IT-сфера.Всего в 50 вузах страны сегодня учатся почти 24 тысячи иностранцев. Самой большой популярностью наше образование пользуется у китайских, туркменских и российских студентов.