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Фаршированные шампиньоны
28.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Шампиньоны благотворно влияют на нервную систему. Снимают усталость и раздражительность. Это все благодаря высокому содержанию фосфора.
Запекаем 15-20 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Подаем горячими.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 12 средних шампиньонов, 1 луковицу, 100 граммов куриного филе, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку горчицы. ...
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