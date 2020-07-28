Источник материала: БT

12 средних шампиньонов,

1 луковицу,

100 граммов куриного филе,

100 граммов полутвердого сыра,

2 столовые ложки сметаны,

1 чайную ложку горчицы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фаршированные шампиньоны Возьмем: 12 средних шампиньонов, 1 луковицу, 100 граммов куриного филе, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку горчицы. ...

Возьмем:Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка обжариваем в разогретом масле. Добавляем мелко рубленные ножки шампиньонов и готовим минут 5-7. Курицу нарезаем очень мелко, всыпаем в сковороду к луку и грибам, слегка обжариваем - не до готовности. Белок, содержащийся в курятине, легко усваивается и стимулирует метаболизм. Добавляем 2 столовые ложки жирной сметаны и немного горчицы. Перемешиваем. Приправляем солью и перцем. Присыпаем вымытые и обсушенные шляпки шампиньонов солью, выкладываем в них зажарку. Посыпаем натертым сыром.Запекаем 15-20 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Подаем горячими.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!