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Фаршированные шампиньоны

28.07.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 12 средних шампиньонов,
  • 1 луковицу,
  • 100 граммов куриного филе,
  • 100 граммов полутвердого сыра,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 1 чайную ложку горчицы. 
Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка обжариваем в разогретом масле. Добавляем мелко рубленные ножки шампиньонов и готовим минут 5-7. Курицу нарезаем очень мелко, всыпаем в сковороду к луку и грибам, слегка обжариваем - не до готовности. Белок, содержащийся в курятине, легко усваивается и стимулирует метаболизм. Добавляем 2 столовые ложки жирной сметаны и немного горчицы. Перемешиваем.  Приправляем солью и перцем. Присыпаем вымытые и обсушенные шляпки шампиньонов солью, выкладываем в них зажарку. Посыпаем натертым сыром. 

Шампиньоны благотворно влияют на нервную систему. Снимают усталость и раздражительность. Это все благодаря высокому содержанию фосфора. 

Запекаем 15-20 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Подаем горячими. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем:  12 средних шампиньонов, 1 луковицу, 100 граммов куриного филе, 100 граммов полутвердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку горчицы.  ...
 
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