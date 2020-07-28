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Витебляне просят власти оставить трамваи на Гагарина, где начался ремонт

28.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 1000 человек подписались под петицией к местным властям с требованием оставить трамвайное движение на улице Гагарина и проспекте Людникова в Витебске.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Напомним, 21 июля на улице Гагарина и проспекте Людникова остановили движение трамвая — в связи с реконструкцией улицы Гагарина: вместо двух полос движения здесь будет шесть. Власти планируют завершить ремонт через год, к «Славянскому базару-2021». Но трамвай на эту улицу не вернется.

«Наши власти, поддержав богатых автомобилистов, наплевали на наиболее незащищенные слои населения: небогатых и пожилых людей», — пишут авторы петиции.

По их мнению, что уничтожение трамвайных путей не приведет к ожидаемому увеличению пропускной способности дорог.

«Власти хотят заменить трамвай автобусами, но это приведет к существенному снижению скорости движения общественного транспорта, ведь трамвай едет по выделенной полосе, а автобус будет стоять в пробках среди автомобилей и всякий раз, выезжая с остановочного пункта, пропускать вереницу машин. Скорость передвижения на трамвае даже выше, чем на автомобиле, а с вводом автобусного сообщения она упадет в 2−3 раза. В результате, те люди, которые выбирали быстрый трамвай вместо личного автомобиля, сейчас пересядут на авто, так как на авто будет явно быстрее доехать в центр, чем на автобусе. Это приведет к увеличению количества автомобилей и в итоге пробки никуда не денутся. Добавив лишние 2−3 полосы для движения, мы не избавимся от пробок, а только перенесем их чуть дальше, на следующий перекресток», — аргументируют составители обращения.

Горожане просят пересмотреть решение о расширении проезжей части дороги и прекращении трамвайного движения на проспекте Людникова и улице Гагарина. Они считают, что пути нужно отремонтировать, а трамвайный парк в Витебске обновить.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Наши власти, поддержав богатых автомобилистов, наплевали на наиболее незащищенные слои населения: небогатых и пожилых людей», - пишут авторы петиции.
 
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