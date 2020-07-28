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Как изменился Быхов: мнение жителей

28.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В 90-е годы Быхов ассоциировался с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО и которую после развала Советского Союза  расформировали. Долгое время район не мог смириться с новой реальностью. Сегодня военный аэродром перестроили на мирные рельсы, а ставку сделали на развитие сельского хозяйства. Как сегодня оценивают развитие города местные жители, чего все же пока не хватает? Мы отправились в Быхов и услышали мнения белорусов.

 
 
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В 90-е годы Быхов ассоциировался с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО и которую после развала Советского Союза ...
 
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