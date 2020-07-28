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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К земле летит огромный астероид НАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи...

НАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи траектории полета пересекают нашу орбиту, - пройдет около Земли на минимальном расстоянии 5 августа в 19:30. В следующий раз тело сблизится с нашей планетой в 2137 году.