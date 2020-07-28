ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К земле летит огромный астероид

28.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

НАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи траектории полета пересекают нашу орбиту, - пройдет около Земли на минимальном расстоянии 5 августа в 19:30. В следующий раз тело сблизится с нашей планетой в 2137 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи...
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебляне просят власти оставить трамваи на Гагарина, где начался ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика