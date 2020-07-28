|
К земле летит огромный астероид
28.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи траектории полета пересекают нашу орбиту, - пройдет около Земли на минимальном расстоянии 5 августа в 19:30. В следующий раз тело сблизится с нашей планетой в 2137 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАСА предупреждает об астероидной опасности. К Земле летит тело размером с футбольное поле - его диаметр от 84 до 190 метров. PQ1 из группы Апполонов - астероидов, чьи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)