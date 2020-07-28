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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые соцобъекты города машиностроителей. В Жодино появится детская поликлиника и реабилитационный центр Новые социально значимые объекты белорусского города машиностроителей. В Жодино продолжается возведение детской поликлиники. Здание строят по индивидуальному...

Новые социально значимые объекты белорусского города машиностроителей. В Жодино продолжается возведение детской поликлиники. Здание строят по индивидуальному проекту. Здесь же появится и реабилитационный центр с бассейнами. Все это перспектива следующего года. А накануне новоселами стали 60 семей, среди которых 21 многодетная. К слову, пятиэтажка разместилась рядом со свободной территорией Жодино, где начнут строить 14 многоэтажных домов в новом квартале.Возводит жилье для своих сотрудников и сам Белорусский автозавод. Это два дома БелАЗа. Всего же в этом году в Жодино ключи от квартир получат более 330 местных семей.