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Новые соцобъекты города машиностроителей. В Жодино появится детская поликлиника и реабилитационный центр
28.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые социально значимые объекты белорусского города машиностроителей. В Жодино продолжается возведение детской поликлиники. Здание строят по индивидуальному проекту. Здесь же появится и реабилитационный центр с бассейнами. Все это перспектива следующего года. А накануне новоселами стали 60 семей, среди которых 21 многодетная. К слову, пятиэтажка разместилась рядом со свободной территорией Жодино, где начнут строить 14 многоэтажных домов в новом квартале.
Владимир Зорич, директор управления капитального строительства г. Жодино: "Будет размещен детский сад на 230 мест и школа на 720 мест. Т.е. это тоже будет спальный район общей площадью 105 тысяч квадратных метров. Из социальной инфраструктуры там еще будет три небольших магазина. Сейчас здесь заканчивается проектирование сетей. Также мы на открытом конкурсе разместили информацию о строительстве 170-квартирного дома. В этом доме мы планируем построить жилье для многодетных семей".
Возводит жилье для своих сотрудников и сам Белорусский автозавод. Это два дома БелАЗа. Всего же в этом году в Жодино ключи от квартир получат более 330 местных семей.
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Новые соцобъекты города машиностроителей. В Жодино появится детская поликлиника и реабилитационный центр
Новые социально значимые объекты белорусского города машиностроителей. В Жодино продолжается возведение детской поликлиники. Здание строят по индивидуальному...
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