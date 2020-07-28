ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские военные продолжают подготовку к Армейским международным играм 2020

28.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тренировки проходят на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Доманово. Здесь тренируются все военнослужащие, которые представят Вооруженные силы страны на конкурсах "Танковый биатлон", "Суворовский натиск" и "Чистое небо". Препятствия на местной трассе максимально приближены к тем, на которых предстоит выступать нашим экипажам и расчетам в ходе "АрМИ-2020". Накануне ход подготовки военнослужащих к международным играм проинспектировал Министр обороны  Виктор Хренин. 

Как отметил министр обороны, по результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе Армейских международных игр, судят об уровне выучки всех Вооруженных сил. Это имидж нашей армии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренировки проходят на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Доманово. Здесь тренируются все военнослужащие, которые представят Вооруженные силы страны на...
 
Новости дня
Новости общества
 
К земле летит огромный астероид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика