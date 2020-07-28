Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты

Источник материала: Полымя

Контролировать проведение exit poll на выборах Президента Беларуси будут международные и национальные эксперты. Об этом сегодня журналистам сообщил директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.





Владимир Перцов проинформировал, что представительство МГТРК «Мир» в Беларуси обратилось к международным экспертам, чтобы обеспечить контроль за соблюдением высоких мировых стандартов опроса. «Мы уже направили приглашения многим экспертам в ряд стран. Это Великобритания, Австрия, Швеция, Польша, Россия, Армения и другие государства», — сказал он.

Национальный exit poll пройдет 9 августа. Инициатором социологического исследования выступает представительство МГТРК «Мир» в Беларуси. Проводить опрос будет Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций».

Источник: БелТА