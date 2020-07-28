Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На президентских выборах в Беларуси пройдет национальный экзитпол Национальный экзитпол будет работать 9 августа во время президентских выборов. Это опросы людей на выходе с избирательных участков. Они позволят спрогнозировать...

Национальный экзитпол будет работать 9 августа во время президентских выборов. Это опросы людей на выходе с избирательных участков. Они позволят спрогнозировать результаты голосования. Проводить социсследование будет Молодежная лаборатория социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". Специалисты будут работать с момента открытия участков и вплоть до их закрытия. Контролировать проведение экзитполов будут международные и национальные эксперты. Итоги озвучат не ранее чем через 20 минут после завершения голосования. Методика проведения опроса основана на международном опыте. Для молодежной лаборатории это уже третья президентская кампания.Также сегодня продемонстрировали отличительную форму людей, которые будут проводить опрос. Для интервьюеров обязательны наличие удостоверения и бейджа, брендированная одежда, планшетка, будут соблюдены все меры предосторожности в связи в эпидситуацией.