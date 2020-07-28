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В Свислочи открыли новое поле для мини-футбола

28.07.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Гродненщине уже не первый год создают все возможности для занятий как любительским, так и профессиональным спортом. И вот очередная ступень - в  Свислочи появилась новая футбольная площадка. На базе школы № 2 было открыто поле для мини-футбола.

Фундамент для строительства нового современного объекта был подготовлен за счет средств районного бюджета. Ассоциация "Федерация футбола Беларуси" предоставила ограждение, ворота и, пожалуй, самый ценный компонент - искусственный газон. На поле размером 20 на 40 метров могут заниматься не только школьники, но и жители всего районного центра.

Следующим шагом станет развитие академии футбола в регионах. Нет сомнений, что с такой поддержкой на Гродненщине вырастет новое поколение звезд футбола.

 
 
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На Гродненщине уже не первый год создают все возможности для занятий как любительским, так и профессиональным спортом. И вот очередная ступень - в  Свислочи...
 
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