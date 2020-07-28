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Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан

28.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан
Постановлением от 22 июля 2020 года №430 Совет Министров определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Речь идет о землях общего пользования, в том числе прилегающих к земельным участкам, которые предоставлены юрлицам, ИП, гражданам. Определять конкретные размеры территорий, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан, будут местные власти с учетом параметров, прописанных в постановлении.

Например, если к работам привлекаются граждане, то они проводят санитарные работы от границы своего земельного участка до тротуара или проезжей части, по остальным сторонам земельного участка — на территории не более 10 метров.

В перечень санитарных работ включены очистка и уборка территорий, уход за газонами и другими зелеными насаждениями (обрезка, скашивание и др.), расчистка от снега и наледи, обработка противогололедными средствами, сбор, разделение по видам и удаление коммунальных отходов, уборка водоотводных систем открытого типа.

По информации БелТА

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