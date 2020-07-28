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Интернет-провокации, работа, жилье и развитие регионов - темы диалога с молодежью Минской области

28.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Волнующие молодежь темы сегодня обсудили на встрече с зампредом Миноблисполкома Иваном Маркевичем в спорткомплексе "Борисов-Арена". Формат диалога сразу перешел в неформальное общение: вопрос-ответ. В качестве спикеров от Палаты представителей выступил Александр Шипуло, достижениями города и района поделился глава Борисовского райисполкома. В форуме приняли участие свыше 100 молодых представителей Минской области.

Иван Маркевич, зампредседателя Миноблисполкома: "Молодежь наталкивает на то, что в жизни себя надо показывать, в жизни себя надо реализовывать и показывать на практике. Делать какие-то определенные проекты, делать какие-то определенные шаги во всех отраслях нашего народного хозяйства и не только. И я уверен, что сегодня у нашей молодежи большой потенциал и большое будущее".

Диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" 


Проект открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" стартовал 18 июля на дне молодежи  во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

 
Теги: Витебск
 
 
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Волнующие молодежь темы сегодня обсудили на встрече с зампредом Миноблисполкома Иваном Маркевичем в спорткомплексе "Борисов-Арена". Формат диалога сразу перешел...
 
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