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Интернет-провокации, работа, жилье и развитие регионов - темы диалога с молодежью Минской области
28.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВолнующие молодежь темы сегодня обсудили на встрече с зампредом Миноблисполкома Иваном Маркевичем в спорткомплексе "Борисов-Арена". Формат диалога сразу перешел в неформальное общение: вопрос-ответ. В качестве спикеров от Палаты представителей выступил Александр Шипуло, достижениями города и района поделился глава Борисовского райисполкома. В форуме приняли участие свыше 100 молодых представителей Минской области.
Иван Маркевич, зампредседателя Миноблисполкома: "Молодежь наталкивает на то, что в жизни себя надо показывать, в жизни себя надо реализовывать и показывать на практике. Делать какие-то определенные проекты, делать какие-то определенные шаги во всех отраслях нашего народного хозяйства и не только. И я уверен, что сегодня у нашей молодежи большой потенциал и большое будущее".
Диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Проект открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" стартовал 18 июля на дне молодежи во время Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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Волнующие молодежь темы сегодня обсудили на встрече с зампредом Миноблисполкома Иваном Маркевичем в спорткомплексе "Борисов-Арена". Формат диалога сразу перешел...
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