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Концерты, тематические выставки и возложение цветов. Брест празднует День города
28.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT76-я годовщина освобождения от захватчиков. День города отмечают сегодня в Бресте. Первые торжества начались у памятника освободителям. От фашистской чумы Брест очистили войска 1-го Белорусского фронта в результате Люблинско-Брестской операции. Этот день стал символом возрождения и независимости города. Подвиг освободителей и сегодня живет в сердцах. Живые цветы несут к Вечному огню Брестской крепости. Почтить память пришли горожане, представители дипломатических миссий и ветераны.
Андрей Базылюк, ветеран Великой Отечественной войны: "Этот праздник должны праздновать не только мы, а наши правнуки, праправнуки! Столько погибло людей… Я никогда не иду без цветов, никогда".
Праздник будет продолжаться до позднего вечера. Впереди светомузыкальное водное шоу и концерты под открытым небом.
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76-я годовщина освобождения от захватчиков. День города отмечают сегодня в Бресте. Первые торжества начались у памятника освободителям. От фашистской чумы Брест...
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