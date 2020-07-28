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В Беларуси продолжают чествовать медработников за вклад в борьбу с пандемией
28.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ непростое время они стали одной командой и вместе боролись за жизни людей. В северном регионе страны сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медсестры и фельдшеры. Высоких наград удостоен и профессорско-преподавательский состав Витебского медицинского университета. Ежегодно вуз выпускает около восьмисот специалистов. А этой весной группа витебских ученых разработала отечественные тест-системы для определения вируса в организме человека.
Валерий Семенов, завкафедрой Витебского государственного медицинского университета: "С коллективом было работать интересно. Необычные ситуации помогли сплотиться молодым ученым, ученым моего возраста. Для решения таких больших задач, которые требовала от нас родина".
Светлана Воробьева, участковый врач-терапевт Бешенковичской центральной районной больницы: "Награда за всю нашу работу. И не только мою, за работу всей нашей больницы. За то, что мы самоотверженно трудились. Я люблю свой коллектив, свою больницу, свою работу".
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "В период подъема заболеваемости система здравоохранения сработала как единое целое. Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем, не допустить перегрузки системы здравоохранения и сохранить в полном объеме доступность и качество медицинской помощи".
В торжественной обстановке аплодисменты прозвучали в адрес сотни специалистов из областного центра и районов.
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В непростое время они стали одной командой и вместе боролись за жизни людей. В северном регионе страны сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями,...
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