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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжают чествовать медработников за вклад в борьбу с пандемией В непростое время они стали одной командой и вместе боролись за жизни людей. В северном регионе страны сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями,...

В непростое время они стали одной командой и вместе боролись за жизни людей. В северном регионе страны сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями, врачи-анестезиологи-реаниматологи, медсестры и фельдшеры. Высоких наград удостоен и профессорско-преподавательский состав Витебского медицинского университета. Ежегодно вуз выпускает около восьмисот специалистов. А этой весной группа витебских ученых разработала отечественные тест-системы для определения вируса в организме человека.В торжественной обстановке аплодисменты прозвучали в адрес сотни специалистов из областного центра и районов.