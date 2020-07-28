В Клецком районе пропавшего коня, принадлежащего сельской школе, искали с милицией

Источник материала: Tut.by

В Клецком районе милиционеры вернули пропавшего коня, принадлежащего школе, которого несколько часов искали работники. Об этом сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.



Фото: газета "Да новых перамог"

Рано утром в субботу, 25 июля, конюх школы поселка Рассвет обнаружил пропажу молодого жеребца. Животное по кличке Вайзор — в честь IT-компании Vizor Games, с которой сотрудничает администрация — подарило учреждению образования местное сельхозпредприятие.

С пяти утра работники школы шесть часов безрезультатно искали жеребца в близлежащих населенных пунктах, а затем обратились в милицию. В результате коня нашли всего за два часа в 25 километрах от школы, в районе агрогородка Домоткановичи. Судя по всему, ночью животное, которое в темное время суток оставляли на привязи на пашне, испугавшись чего-то, высвободилось и убежало.