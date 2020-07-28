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В Клецком районе пропавшего коня, принадлежащего сельской школе, искали с милицией
28.07.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Клецком районе милиционеры вернули пропавшего коня, принадлежащего школе, которого несколько часов искали работники. Об этом
Рано утром в субботу, 25 июля, конюх школы поселка Рассвет обнаружил пропажу молодого жеребца. Животное по кличке Вайзор — в честь IT-компании Vizor Games, с которой сотрудничает администрация — подарило учреждению образования местное сельхозпредприятие.
С пяти утра работники школы шесть часов безрезультатно искали жеребца в близлежащих населенных пунктах, а затем обратились в милицию. В результате коня нашли всего за два часа в 25 километрах от школы, в районе агрогородка Домоткановичи. Судя по всему, ночью животное, которое в темное время суток оставляли на привязи на пашне, испугавшись чего-то, высвободилось и убежало.
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В Клецком районе милиционеры вернули пропавшего коня, принадлежащего школе, которого несколько часов искали работники.
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