На Кореличчине волонтеры международной организации «Hillel» восстанавливают еврейские кладбища

Источник материала: Полымя

Из года в год студенты разных стран, в чьей родословной были или есть евреи, собираются вместе и отправляются в путешествие по Беларуси. Однако ищут они не отдых, а старые и заброшенные еврейские кладбища, восстановить которые под силу разве что неравнодушным потомкам. Вот и в этом году сорок три волонтера из разных стран – участники крупнейшей международной организации «Hillel» – собрались в Мире, чтобы прикоснуться к прошлому.





– В свободное время в рамках образовательного волонтерского проекта «M.E.G.A» ребята собираются вместе, чтобы привести в порядок исторические памятники, которые иногда достигают возраста двухсот лет, – рассказывает директор студенческого культурного центра «Hillel» в Минске Елена Кулевнич. – Мы проводим важную работу по расшифровке надписей и каталогизации древних могил, ведь история историей, но время не стоит на месте, и, возможно, через пару десятков лет здесь ничего не останется… Поэтому мы фотографируем каждую мацеву (надгробную плиту), измеряем ее ширину, высоту, изучаем тип, читаем эпитафию и затем формируем каталог.

Как рассказали ребята, основной спектр работ заключается в поднятии надгробных плит, которые с течением времени не только потеряли свой первоначальный вид, но и обвалились. Учитывая то, что происходило это в разное время – где-то плита упала пятьдесят лет назад, а где-то – и все сто, естественное зарастание было неизбежным. Для того, чтобы поднять обвалившуюся мацеву, нужно заметить едва выступающий холмик и откопать его. Затем, чтобы определить личность умершего, с помощью нанесения на надгробие обычной пены для бритья прочитать надпись и внести данные в каталог. Интересно, что дата смерти у евреев представлена не цифрами, а словами. С помощью специального калькулятора ребята высчитывают цифру, а затем добавляют 1240 – так и получается окончательная дата погребения.

– Работа на кладбище самая разная: если, например, одни откапывают могилы, то другие фотографируют, читают надписи, косят траву, – продолжает Елена Кулевнич. – В прошлом году проект собрал восемьдесят шесть человек из Польши, Украины, России, Молдовы, Израиля, Грузии и Америки. Сегодня, к сожалению, в Мир смогли приехать лишь ребята из Беларуси и Молдовы – планы многих нарушила пандемия. Однако несмотря на это проделанной работой мы довольны, ведь за два года сумели открыть около шестисот могил.





Полина КОТРУС, 17 лет:

– В этом году я, наверное, самая молодая участница проекта. Что побудило принять участие? Зов предков. А если быть точнее, то интерес и желание прикоснуться к истории. В моей семье евреями являются мама и дедушка, поэтому я понимаю иврит, а это помогает в распознавании надписей на мацевах. Впервые в жизни я откапываю могилы, хоть это и не самая простая работа. Однако когда у тебя все получается, чувствуешь невероятную гордость за то, что смогла приобщиться к культуре родного народа.





Станислав ПИГУЛЬСКИЙ, 20 лет:

– Для меня «M.E.G.A» – это не только уникальный образовательный проект, но и возможность найти новые знакомства, попутешествовать и открыть для себя интересные исторические места. С большинством из ребят я знаком, поскольку мы вместе ходим в «Hillel», однако есть и новенькие – они приезжают из-за границы. В прошлом году программа собрала около восьмидесяти человек, а в этом, к сожалению, по понятным причинам – меньше. Но несмотря на это нам удалось проделать внушительную работу и почувствовать причастность к своему прошлому.





Дарья РУСОВА, 19 лет:

– Сама я родом из Молдовы, откуда и приехала на проект «M.E.G.A». В этот раз находиться здесь гораздо интереснее, ведь в позапрошлом году я боялась физического труда и в основном убирала только траву… Сейчас я помогаю парням откапывать и поднимать мацевы, работать лопатой и ломом. Когда у нас с ребятами все получается, чувствуешь невероятную гордость, радость и сопричастность к важному делу. Да и сама атмосфера, общение, новые знакомства приносят не только удовольствие, но и ощущение, что мы здесь не просто так.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Согласно обычаям евреев, если человек умер, его необходимо похоронить до захода солнца, обернув в саван. Считается, что чем дольше покойник находится на земле, тем больше мучается его душа.

Виктория КОСТЮК

Фото автора и Елены КУЛЕВНИЧ