Светлана Тихановская извинилась за выступление в Гродно своего доверенного лица, где упоминался Гитлер

Источник материала: Tut.by

26 июля в Гродно в Румлевском парке проходил очередной агитационный пикет за Светлану Тихановскую, где среди прочих, выступал и гродненский активист, бывший на тот момент доверенным лицом кандидата в президенты. Мужчина начал эмоционально говорить о сильной власти — и в пример привел Гитлера. Собравшимся выступление не понравилось, люди стали сразу же громко высказывать свое недовольство. Позже запись с выступлением появилась в Telegram-каналах. Сегодня, 28 июля, Светлана Тихановская извинилась за речь Соляника — и объявила, что меняет состав своих доверенных лиц.

Николай Соляник — гродненский активист, пенсионер. Его несколько раз задерживали за участие в различных акциях протеста. Также он был задержан 30 мая после того, как пришел в УВД Гродненского облисполкома выяснить, где же задержанные 29 мая участники пикета по сбору подписей.

Соляник, будучи доверенным лицом Светланы Тихановской, участвовал в агитационных пикетах в Гродно.

26 июля он снова выступал перед собравшимися гродненцами. В своей речи он упомянул Гитлера, приведя его в пример как «сильного лидера нации, который многое сделал для объединения немцев». Это присутствующим не понравилось, люди стали просить организаторов забрать у мужчины микрофон, а также кричать: «Позор, позор!».

Сегодня, 28 июля, Светлана Тихановская выступила с извинениями за слова Соляника.

— Николай Васильевич Соляник, находясь в экстремальных психологических условиях в последние недели, не справился с эмоциями и высказал недопустимое сравнение. Я прошу прощения у всех, кого задели слова моего доверенного лица. Это недопустимо. Мы внесли изменения в список доверенных лиц, чтобы не допускать подобных случаев, — сказала Светлана Тихановская.

Получить комментарий Николая Соляника TUT.BY пока не удалось.