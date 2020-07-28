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Белорусский суперфуд: в Пуховичском районе собирают голубику
28.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНебывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать хороший урожай позволяет строгое выполнение технологий и специальная система полива. Много влаги надо, чтобы ягоды были максимально сочными. За сезон только в этом фермерском хозяйстве собирают по 3-4 урожая благодаря тому, что грозди зреют постепенно. За день урожай достигает 200 килограммов.
Рядом с ягодными полями лаборатория по микроклонированию саженцев. Под тщательным контролем специалистов количество посадочного материала увеличивается в десятки раз.
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Небывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать...
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