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Белорусский суперфуд: в Пуховичском районе собирают голубику

28.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Небывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать хороший урожай позволяет строгое выполнение технологий и специальная система полива. Много влаги надо, чтобы ягоды были максимально сочными. За сезон только в этом фермерском хозяйстве собирают по 3-4 урожая благодаря тому, что грозди зреют постепенно. За день урожай достигает 200 килограммов.

Рядом с ягодными полями  лаборатория по микроклонированию саженцев. Под тщательным контролем специалистов количество посадочного материала увеличивается в десятки раз.

 
 
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Небывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать...
 
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