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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский суперфуд: в Пуховичском районе собирают голубику Небывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать...

Небывалый урожай голубики в фермерских хозяйствах Минской области. В Пуховичском районе выращивают белорусский суперфуд на плантации в 2 гектара. Получать хороший урожай позволяет строгое выполнение технологий и специальная система полива. Много влаги надо, чтобы ягоды были максимально сочными. За сезон только в этом фермерском хозяйстве собирают по 3-4 урожая благодаря тому, что грозди зреют постепенно. За день урожай достигает 200 килограммов.Рядом с ягодными полями лаборатория по микроклонированию саженцев. Под тщательным контролем специалистов количество посадочного материала увеличивается в десятки раз.