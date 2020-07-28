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Экоярмарка "Все свое" проходит каждую субботу в столице

28.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не только полезные ягоды, но и домашние продукты: хлеб, варенье из лука и свежее молоко. Все это можно приобрести на экоярмарке "Все свое", которая проходит каждую субботу в столице. Фермеры изо всех уголков страны предлагают свои чистые молочные, мясные и хлебобулочные изделия, большинство из них произведено по бабушкиным рецептам. Также можно приобрести натуральную косметику.

Ксения Вяцкая, организатор общества фермеров и гастроэнтузиастов "Все свое": "Наша задача сделать Минск чуть-чуть ярче, чуть-чуть вкуснее, для того чтобы какая-то новая точка появилась для минчан, куда они могут прийти и точно знать, что они возьмут идеальные продукты.Особенности этого рыночка в том, что здесь нет продавцов, здесь все производители, и поддерживается диалог между покупателем и производителем".

Производители продуктов используют также экоупаковку: крафтовые пакеты, стекло и деревянную посуду.

 
Теги: Минск
 
 
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Не только полезные ягоды, но и домашние продукты: хлеб, варенье из лука и свежее молоко. Все это можно приобрести на экоярмарке "Все свое", которая проходит каждую...
 
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