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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экоярмарка "Все свое" проходит каждую субботу в столице Не только полезные ягоды, но и домашние продукты: хлеб, варенье из лука и свежее молоко. Все это можно приобрести на экоярмарке "Все свое", которая проходит каждую...

Не только полезные ягоды, но и домашние продукты: хлеб, варенье из лука и свежее молоко. Все это можно приобрести на экоярмарке "Все свое", которая проходит каждую субботу в столице. Фермеры изо всех уголков страны предлагают свои чистые молочные, мясные и хлебобулочные изделия, большинство из них произведено по бабушкиным рецептам. Также можно приобрести натуральную косметику.Производители продуктов используют также экоупаковку: крафтовые пакеты, стекло и деревянную посуду.