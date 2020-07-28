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«Выбор есть всегда, а у нас должны быть выборы». Более 1000 выпускников Лицея БГУ написали открытое обращение
28.07.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выпускники Лицея БГУ написали
«9 августа в шестой раз в истории независимой Беларуси пройдут президентские выборы, и уже сейчас очевидно, что именно они определяют будущее страны. Мы с вами — граждане Беларуси, а значит наше мнение важно, — обращаются экс-лицеисты. — Нам, нижеподписавшимся выпускникам Лицея БГУ, как и всем гражданам страны, небезразлична ee судьба. Лицей БГУ, можно сказать, ровесник независимой Беларуси. Как организация системы образования, Лицей придерживается принципа нейтралитета в вопросах политики, религии и национальностей, закладывая общечеловеческие моральные ценности и воспитывая лицеистов в духе свободомыслия, братства и взаимоуважения. Именно поэтому мы, выпускники Лицея всех поколений, сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти».
Выпускники обращают внимание, что администрация Лицея БГУ не имеет никакого отношения к их инициативе.
«Никто не имеет права помешать проведению честных выборов. Так предписано законодательством, и мы не требуем ничего, кроме соблюдения Конституции Республики Беларусь. На деле же мы видим, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием. Самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте. Независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии. На участки ограничен и доступ наблюдателей. Тех, кто выходит на мирные акции протеста или просто оказались рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают на сутки. Но! События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси», — отмечают выпускники.
Они пишут, что заявлять о нарушениях во время избирательной кампании — не только право, но и обязанность. И обещают, что если сами станут свидетелями таких нарушений, будут обращаться в ЦИК, к правозащитникам, наблюдателям, в СМИ.
«Мы не будем бояться действовать гласно и называть свои имена. Потому что не совершаем ничего противозаконного. Потому что анонимные обращения не учитываются. Мы призываем вас поступать так же», — говорится в обращении.
Выпускники обращаются к членам избирательных комиссий и просят их не идти на сделку с совестью, и напоминают, что участие в фальсификациях является уголовным преступлением (стст. 191−192 УК РБ). При этом фальсификации лишают людей права голоса, лишают белорусов права определять свое будущее.
Также они обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов.
«Ваша главная задача — „защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь“ (так говорится в Законе „Об органах внутренних дел“). Всех граждан, а не одного гражданина или группы граждан с их личной точкой зрения на происходящие в стране процессы», — говорится в обращении.
Выпускники обращаются и к представителям судебной власти.
«Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи», — помните? Это слова вашей присяги. Вспомните их, когда будете стоять перед выбором. В том числе когда будете выносить очередное решение по ст. 23.4 или ст. 23.34 КоАП", — пишут выпускники.
Под обращением уже подписались 1158 человек. Все имена и фамилии подписавшихся в
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«Выбор есть всегда, а у нас должны быть выборы». Более 1000 выпускников Лицея БГУ написали открытое обращение
Выпускники Лицея БГУ написали открытое обращение за честные выборы. Под ним уже подписались 1158 человек. Выпускники подчеркивают, что администрация Лицея БГУ не...
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