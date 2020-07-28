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«Выбор есть всегда, а у нас должны быть выборы». Более 1000 выпускников Лицея БГУ написали открытое обращение

28.07.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускники Лицея БГУ написали открытое обращение за честные выборы. Под ним уже подписались 1158 человек. Выпускники подчеркивают, что администрация Лицея БГУ не имеет никакого отношения к их инициативе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«9 августа в шестой раз в истории независимой Беларуси пройдут президентские выборы, и уже сейчас очевидно, что именно они определяют будущее страны. Мы с вами — граждане Беларуси, а значит наше мнение важно, — обращаются экс-лицеисты. — Нам, нижеподписавшимся выпускникам Лицея БГУ, как и всем гражданам страны, небезразлична ee судьба. Лицей БГУ, можно сказать, ровесник независимой Беларуси. Как организация системы образования, Лицей придерживается принципа нейтралитета в вопросах политики, религии и национальностей, закладывая общечеловеческие моральные ценности и воспитывая лицеистов в духе свободомыслия, братства и взаимоуважения. Именно поэтому мы, выпускники Лицея всех поколений, сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти».

Выпускники обращают внимание, что администрация Лицея БГУ не имеет никакого отношения к их инициативе.

«Никто не имеет права помешать проведению честных выборов. Так предписано законодательством, и мы не требуем ничего, кроме соблюдения Конституции Республики Беларусь. На деле же мы видим, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием. Самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте. Независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии. На участки ограничен и доступ наблюдателей. Тех, кто выходит на мирные акции протеста или просто оказались рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают на сутки. Но! События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси», — отмечают выпускники.

Они пишут, что заявлять о нарушениях во время избирательной кампании — не только право, но и обязанность. И обещают, что если сами станут свидетелями таких нарушений, будут обращаться в ЦИК, к правозащитникам, наблюдателям, в СМИ.

«Мы не будем бояться действовать гласно и называть свои имена. Потому что не совершаем ничего противозаконного. Потому что анонимные обращения не учитываются. Мы призываем вас поступать так же», — говорится в обращении.

Выпускники обращаются к членам избирательных комиссий и просят их не идти на сделку с совестью, и напоминают, что участие в фальсификациях является уголовным преступлением (стст. 191−192 УК РБ). При этом фальсификации лишают людей права голоса, лишают белорусов права определять свое будущее.

Также они обращаемся к сотрудникам правоохранительных органов.

«Ваша главная задача — „защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь“ (так говорится в Законе „Об органах внутренних дел“). Всех граждан, а не одного гражданина или группы граждан с их личной точкой зрения на происходящие в стране процессы», — говорится в обращении.

Выпускники обращаются и к представителям судебной власти.

«Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи», — помните? Это слова вашей присяги. Вспомните их, когда будете стоять перед выбором. В том числе когда будете выносить очередное решение по ст. 23.4 или ст. 23.34 КоАП", — пишут выпускники.

Под обращением уже подписались 1158 человек. Все имена и фамилии подписавшихся в открытом доступе. Среди них сотрудники ИТ-компаний, медиа, медики, инженеры, предприниматели, научные сотрудники, юристы, экономисты, преподаватели.

 
 
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Выпускники Лицея БГУ написали открытое обращение за честные выборы. Под ним уже подписались 1158 человек. Выпускники подчеркивают, что администрация Лицея БГУ не...
 
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