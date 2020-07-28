В уличных опросах, которые требовала удалить из Сети бобруйская чиновница, не нашли признаков социсследования

Источник материала: Tut.by

Помните, глава отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева потребовала у редакции информационного портала «Бобруйский курьер» удалить с сайта пять видеороликов — сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах? Горбачева трактовала видеоролики как исследование общественного мнения и пригрозила административным процессом. Академия наук не нашла в этих видероликах признаков социологического исследования, сообщает портал.



Фото: babruysk.by

«Удалить с интернет-ресурса видеозаписи с результатами опросов общественного мнения населения г. Бобруйска, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь», — такое требование содержится в письме отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйска за подписью ее начальницы Татьяны Горбачевой.

По информации «Бобруйского курьера», речь идет о пяти роликах с названиями:

В этих роликах содержатся экспресс-интервью с бобруйчанами — о кандидатах в президенты Беларуси и ходе предвыборной кампании. Главный идеолог Бобруйска посчитала, что размещение этих роликов — нарушение ст. 9.28 Кодекса об административных правонарушениях.

Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко не согласился с требованием начальницы отдела идеологической работы и с тем, что короткие видеоинтервью с 5−9 гражданами приравниваются к социологическому исследованию. Он направил запрос в Институт социологии Национальной академии наук Беларуси — с просьбой разъяснить, можно ли эти пять видеосюжетов отнести к исследованиям общественного мнения.

Институт ответил:

«Социологическим исследованием называется процесс, состоящий из логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, направленных на получение достоверных данных об изучаемом явлении для последующего практического применения. Логически последовательные методологические, методические и организационно-технические процедуры <…> включают в себя:

Разработку программы и плана социологического исследования;

Разработку методик и выбор и/или разработку инструментария;

Организацию сбора эмпирических данных, их обработку;

Обработку и анализ полученных результатов социологического исследования;

Обобщение результатов отдельных этапов исследования и исследования в целом;

Оценку полноты решения поставленных задач;

Предъявление и приемку социологического исследования с оформлением акта приемки.

В соответствии с приведенными выше критериями, представленные вами в обращении сведения не позволяют утверждать о том, что проводилось социологическое исследование».

Главный редактор «Бобруйского курьера» также отправил обращение в прокуратуру города с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по защите Конституции Республики Беларусь.

Анатолий Санотенко утверждает, что своим требованием Татьяна Горбачева нарушила ст. 33 и ст. 34 Конституции Республики Беларусь, которые гарантируют гражданам Беларуси право на свободу мнений, убеждений и их выражение, и право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Кроме того, в ст. 33 подчеркивается: «цензура не допускается». Иными словами — она запрещена Основным законом Республики Беларусь.

Прокуратура перенаправила заявление на рассмотрение и принятие решения председателю Бобруйского горисполкома Александру Студневу. Ответа от него редакция пока не получила.