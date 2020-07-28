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В уличных опросах, которые требовала удалить из Сети бобруйская чиновница, не нашли признаков социсследования
28.07.2020 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, глава отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева потребовала у редакции информационного портала «Бобруйский курьер»
«Удалить с интернет-ресурса видеозаписи с результатами опросов общественного мнения населения г. Бобруйска, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь», — такое требование содержится в письме отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйска за подписью ее начальницы Татьяны Горбачевой.
По информации «Бобруйского курьера», речь идет о пяти роликах с названиями:
В этих роликах содержатся экспресс-интервью с бобруйчанами — о кандидатах в президенты Беларуси и ходе предвыборной кампании. Главный идеолог Бобруйска посчитала, что размещение этих роликов — нарушение ст. 9.28 Кодекса об административных правонарушениях.
Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко не согласился с требованием начальницы отдела идеологической работы и с тем, что короткие видеоинтервью с 5−9 гражданами приравниваются к социологическому исследованию. Он направил запрос в Институт социологии Национальной академии наук Беларуси — с просьбой разъяснить, можно ли эти пять видеосюжетов отнести к исследованиям общественного мнения.
Институт ответил:
«Социологическим исследованием называется процесс, состоящий из логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, направленных на получение достоверных данных об изучаемом явлении для последующего практического применения. Логически последовательные методологические, методические и организационно-технические процедуры <…> включают в себя:
В соответствии с приведенными выше критериями, представленные вами в обращении сведения не позволяют утверждать о том, что проводилось социологическое исследование».
Главный редактор «Бобруйского курьера» также отправил обращение в прокуратуру города с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по защите Конституции Республики Беларусь.
Анатолий Санотенко утверждает, что своим требованием Татьяна Горбачева нарушила ст. 33 и ст. 34 Конституции Республики Беларусь, которые гарантируют гражданам Беларуси право на свободу мнений, убеждений и их выражение, и право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Кроме того, в ст. 33 подчеркивается: «цензура не допускается». Иными словами — она запрещена Основным законом Республики Беларусь.
Прокуратура перенаправила заявление на рассмотрение и принятие решения председателю Бобруйского горисполкома Александру Студневу. Ответа от него редакция пока не получила.
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В уличных опросах, которые требовала удалить из Сети бобруйская чиновница, не нашли признаков социсследования
Главный идеолог Бобруйска требовала у местного СМИ удалить сюжеты с мнениями прохожих о выборах.
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