Мужчина упал с 10-го этажа на козырек подъезда - жив, его передали медикам

Источник материала: Tut.by

Из окна многоэтажки на проспекте Дзержинского упал человек. Его госпитализировали, сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Минские спасатели выезжали на проспект Дзержинского. Мужчина упал, предварительно, с 10 этажа на козырек подъезда.

«Работники МЧС в 17.41 сняли мужчину с признаками жизни и передали медикам. Его госпитализировали», — сообщают спасатели.