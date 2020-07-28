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Мужчина упал с 10-го этажа на козырек подъезда - жив, его передали медикам

28.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из окна многоэтажки на проспекте Дзержинского упал человек. Его госпитализировали, сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Минские спасатели выезжали на проспект Дзержинского. Мужчина упал, предварительно, с 10 этажа на козырек подъезда.

«Работники МЧС в 17.41 сняли мужчину с признаками жизни и передали медикам. Его госпитализировали», — сообщают спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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Из окна многоэтажки на проспекте Дзержинского упал человек. Его госпитализировали, сообщает МЧС Минска.
 
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