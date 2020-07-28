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Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко

28.07.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко

Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
 
«Эта (социальная. — Прим. БЕЛТА) политика будет продолжена и усилена. Ряд документов был подписан в мае для поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Так, указ №171 регулирует вопросы исчисления стажа. С 1 августа повышены пособия по уходу за детьми. Если ребенок — инвалид, до трех лет положена выплата 45% от средней зарплаты по стране. Родители, которые воспитывают детей-инвалидов, имеют право на сокращенный рабочий день. Все эти элементы социальной политики государства направлены на то, чтобы оказать максимальное содействие семье, чтобы ребенок скорее адаптировался», — сказал Игорь Петришенко.
 
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
 
Вице-премьер обратил внимание, что ключевой задачей в сфере соцзащиты остается оказание помощи людям с инвалидностью, особенно детям. По поручению главы государства в 2000 году построен Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов. Это уникальное учреждение для социальной, медицинской реабилитации и адаптации детей-инвалидов с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем.
 
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко

По словам Игоря Петришенко, за время работы учреждения реабилитацию здесь прошла 21 тыс. детей. У 98% из них была положительная динамика после реабилитации. За последние пять лет снята инвалидность у 63 детей (в 2020 году — у семи детей).

В центре созданы условия для жизни, обучения и лечения детей. Учреждение адаптировано для круглосуточного или дневного пребывания. Ребенок здесь может находиться три месяца в году. В центре проходят реабилитацию дети со всей страны, иногородних могут принимать с одним из родителей. Среда максимально адаптирована для самостоятельного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко

В условиях пандемии Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов не приостанавливал работу и частично перешел в онлайн-режим. Так, инструкторы ЛФК, дефектологи, психотерапевты проводят занятия дистанционно по видеосвязи, что сегодня тоже продемонстрировали вице-премьеру. Такие занятия могут быть как индивидуальными, так и групповыми.

Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться — Игорь Петришенко

«Здесь инклюзивный комплексный подход к реабилитации детей-инвалидов с использованием всех передовых методик, которые есть в мире, центр оснащен всем необходимым. Здесь сочетаются медицина, образование и социальная реабилитация, — отметил внимание Игорь Петришенко. — Мы сегодня обсуждали и планируем, что положительные методики мы будем использовать в центрах реабилитации в регионах. Будем подтягивать их по материально-технической базе, методологии до уровня республиканского центра».

https://www.belta.by/

 
 
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Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения...
 
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