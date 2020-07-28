«Ноги и подоконники черные». Под Могилевом жители поселка Вейно снова жалуются на выброс сажи

Источник материала: Tut.by

Жители поселка Вейно под Могилевом снова жалуются на выброс сажи. Частицы черного цвета они обнаружили повсюду: на подоконниках, траве и на всех поверхностях на улице — сегодня, 28 июля, днем. Подобное уже случалось — в ноябре 2018 года, когда предприятие по соседству «Омск Карбон Могилев» выпустило пробную партию продукции . В поселке уже побывали экологи, которые пообещали разобраться в том, что произошло.

Жительница поселка Вейно Татьяна рассказала TUT.BY, что живет тут 15 лет и впервые столкнулась с непонятно откуда взявшейся сажей. Даже в ноябре 2018-го, когда Вейно, как говорили местные, «накрыло» после выброса твердых частиц из труб «Омск Карбон Моиглев», ее двор не зацепило. А сейчас, она считает, сажа — также результат выброса из труб предприятия, как и менее двух лет назад.

— Я сейчас работаю из дома. И видела, что дымок тонкой струйкой из труб «Омск Карбон Могилев» начал подниматься еще в пятницу (24 июля. — TUT.BY). Хотя я знаю, что завод запустили давно ( в декабре 2019 года . — TUT.BY). Но ветер подул в нашу сторону только сегодня. Ребенок пошла погулять на улицу, возвращается — а у нее ноги черные. Я спрашиваю, где она так выпачкалась, смотрю на обувь — а она тоже вся черная. Ноги ребенку отмыла с мылом, обувь придется хорошо отстирывать, — рассказывает женщина.

Говорит, она не сразу поняла, в чем дело. А потом в чате поселка в соцсетях все стали делиться фото и видео сажи. Татьяна описывает ее как твердые мелкие частицы, которые, если провести по ним пальцем, оставляют после себя след, похожий на чернила фломастера.



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Татьяна и другие жители деревни поняли, что сажа может быть результатом выброса из труб предприятия в соседней СЭЗ, и тут же вызвали специалистов.

— Я написала электронное обращение и позвонила в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды в 12.50 примерно. Специалисты приехали очень быстро, около 14.40. Посмотрели все, провели белыми салфетками по траве, увидели эти черные следы, поспрашивали, например о запахе. Я сказала, что запах непонятный — химический. И еще жалею вот, что не сняла, как днем на поселок опустилось густое облако дыма. Экологи сказали, что будут разбираться.

В Вейно по жалобе жителей выезжал начальник отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов облкомитета Сергей Челочев. Он сказал, что никакой конкретики пока нет — на самом предприятии «Омск Карбон Могилев» он не был, так что говорить, что выпавшая сажа — это выбросы этого завода, рано.

— Я хотел посмотреть для себя, что там произошло. Да, мне показали тапочки ребенка с сажей, которую нельзя было отмыть. Я прошелся салфетками по траве, как жаловались жители, по подоконникам. Да, там есть какие-то следы сажи. Но вторая линия завода ["Омск Карбон Могилев"] стояла, когда я там был — это было после обеда. Пусконаладка проводилась, но она останавливалась. Мы дали заявку лаборатории, и как только завод запустится — сразу же, в тот же день, будем проводить измерения на источнике. А до тех пор говорить однозначно, чья это сажа, откуда она, невозможно.

Сергей Челочев полагает, что завод запустится в пятницу, 31 июля. И тогда лаборанты будут определять содержание твердых частиц на источнике, то есть на работающих трубах. Это, кстати, делают ежемесячно по графику, сказал начальник отдела.

Что касается следов сажи на салфетках, которыми Сергей Челочев проводил по траве, то он будет узнавать, сможет ли лаборатория провести анализ и сказать, что это. Если да, то проведут экспертизу, заверил Сергей Челочев.

Что за завод





Строить завод по производству технического углерода компании «Омск Карбон Групп» начали в июле 2014 года. Завод находится на территории свободной экономической зоны «Могилев» — она вплотную подходит к окраине областного центра и граничит с трассой на Гомель. В паре-тройке километров — ряд крупных деревень, поселков, куда ходит городской автобус.

Как сообщается на сайте компании «Омск Карбон Групп», производство в Могилеве построили для «интеграции в рамках Евразийского экономического союза с мировым рынком товаров, услуг, капиталов и рабочей силы». Белорусская сторона объясняет необходимость строительства завода, во-первых, импортозамещением: например, бобруйской «Белшине» для производства нужно около 60 тыс. тонн техуглерода в год. При этом «Омск Карбон Могилев» собирается выпускать до 200 тыс. тонн сырья.

Во-вторых, это инвестиции на общую сумму около 200 млн долларов, рассказывал журналистам в начале ноября 2018 года председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщало БЕЛТА.

Тогда же, в ноябре, на «Омск Карбон Могилев» выпустили пробную партию продукции. Затем завод не работал — его планово приостановили после пусконаладочных работ, но никак не из-за выброса твердых частиц, объясняла заместитель главы администрации СЭЗ Ирина Давыденко.



Жители Могилевского района требуют закрыть предприятие после выброса «сажи». Чиновники: Все в норме

«Выброс сажи», протест против увеличения мощности завода

После первого пуска предприятия менее двух лет назад жители Могилевского района пожаловались на выброс «сажи» от «Омск Карбон Могилев». Люди требовали прекратить строительство и закрыть производство.



Фото: svaboda.org

Выброс твердых частиц — деревенские просто называют это «сажей» — произошел в ночь на 18 ноября 2018 года. Говорят, «накрыло» поселок Вейно: местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Люди тут же сообщили в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его председатель Николай Дедков подтвердил, что на место тут же выехали специалисты, сделали замеры. Но черного снега, как утверждают местные жители, по его словам, не было. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей. Зато превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. При этом, говорит Дедков, назвать это превышением нормы по закону можно лишь в том случае, если нарушения будут зафиксированы при повторном замере в течение 30 суток. А производство после выброса приостановили планово .

После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев» пригласили журналистов — впервые за 5 лет с момента начала строительства. Руководство завода было обеспокоено тем, как настроены местные жители по отношению к производству, и решило рассказать, как все будет работать, показать различия между сажей и техническим углеродом.

— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.

После прокуратура Могилевской области заговорила о создании единой лаборатории контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень. Марат Игизбаев заявил журналистам, что «Омск Карбон Могилев» первым согласился стать долевым участником этого проекта.

Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева начнет работать в апреле 2020 года , рассказывал начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев. Она позволит круглосуточно мониторить загрязнения атмосферного воздуха и контролировать ситуацию в режиме онлайн. Делать это будут специалисты «Могилевоблгидромета». Внедрение проекта в полном объеме запланировано на 2019−2021 годы, если он пройдет экспертизу и будет одобрен на всех уровнях.

Сейчас, в июле 2020-го, системы мониторинга все еще нет. Проект прошел экспертизу, на него ищут деньги, рассказал TUT.BY начальник отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов облкомитета природных ресурсов Сергей Челочев.





В мае 2020-го жители Могилевского района и Могилева выступили против увеличения мощности завода по выпуску технического углерода. Они настаивали на том, что производство вредное, что его построили в опасной близости к домам и городу и что прошлогодний выброс подтверждает: в реальности не все так гладко, как на бумаге. Руководство завода, местные чиновники, проектировщики утверждали, что все нормативы соблюдены и будут соблюдаться дальше.

Пробный запуск «Омск Карбон Могилев» был намечен на осень 2019 года, но состоялся в декабре. Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го. И первую партию продукции в рамках пусконаладочных работ завод выдал в декабре .

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